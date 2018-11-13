Сообщения об издевательствах над заключёнными в колониях Ярославской области в последнее время приходят регулярно

Адвокаты «Общественного вердикта» возмущены из-за того, что их не пустили в исправительную колонию № 2 в городе Рыбинске Ярославской области. По их данным, там издеваются над заключёнными, но скрывают этот факт. Общественники хотели лично выяснить, что там происходит.



— Правозащитники собирались проверить, что происходит с заключенным Егором Григорьевым, которого, по информации его родных, сильно избили сотрудники колонии и он попал в больницу, — говорят активисты «Общественного вердикта». — Чтобы лично встретиться с Григорьевым, к нему поехала адвокат Ирина Бирюкова. Одновременно с этим у правозащитников появилась информация из рыбинской колонии о заключенном Андрее Маркелове, который просил о встрече с адвокатами фонда. Мы поговорили с сыном Маркелова, который подтвердил, что его отец просит о встрече. К Маркелову поехал адвокат Лузин.



В колонию адвокатов не пустили. Администрация показала им заявления от Григорьева и Маркелова. В заявлениях было написано, что осужденные не имеют претензий к сотрудникам колонии. В заявлении Маркелова было также написано, что он не нуждается в услугах адвоката и общественной организации.



— Давно стало практикой, когда заключенные под давлением сотрудников ФСИН пишут заявления об отказе от помощи правозащитников и адвокатов, — считает адвокат фонда Ирина Бирюкова. — Стандартная формулировка «претензий к сотрудникам колонии не имею» в наших делах звучала неоднократно. От Евгения Макарова, пережившего пытки в ИК № 1 Ярославля, требовали написать такое заявление. Таких примеров можно привести множество. Я считаю, что правоохранительные органы должны самым тщательным образом проверить, что происходит в ИК № 2 Рыбинска.



В региональном управлении ФСИН же говорят, что общественники искажают происходящее, а также уверяют, что с заключёнными все в порядке и их никто не пытает.



— Их не пустили, потому что осужденные отказались встречаться, — сказали в пресс-службе ведомства.



Сообщения об издевательствах над заключёнными в колониях Ярославской области в последнее время приходят регулярно. Недавно общественники сообщили, что к ним поступили жалобы на пытки из колонии № 3 Углича. Самым резонансным стал скандал с пытками в колонии Ярославля, который разгорелся в июле. Тогда в СМИ появилось видео издевательств над заключённым ИК-1, где сотрудники колонии бьют палками по пяткам связанного заключённого Евгения Макарова. Он уже вышел на свободу.

