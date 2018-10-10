По городу расставляют оранжевые контейнеры

В Ярославле теперь собирать мусор раздельно будут не только на разовых акциях, а постоянно. Контейнеры для сбора стекла, бумаги, металла и пластика начали расставлять на площадках во дворах.



Это яркие оранжевые мусорные баки с наклейкой-инструкцией, какой мусор в них стоит бросать. Сейчас в Ярославле 16 адресов, где расставили такие баки.

улица Громова, 22;

улица Волгоградская, 43;

улица Бабича, 15;

улица Туманова, 7;

улица Пионерская, 5;

улица Панина, 10;

улица Строителей, 19;

улица Труфанова, 36, корпус 2;

улица Батова, 5;

улица Блюхера, 56;

улица Елены Колесовой, 44;

улица Александра Невского, 3;

Ленинградский проспект, 52;

улица Жукова, 12;

улица Салтыкова-Щедрина, 86;

улица Рыкачева, 17.

Из одного килограмма газет можно изготовить 10 рулонов туалетной бумаги. А из 400 стеклянных бутылок можно изготовить один комплект стекловаты для изоляции дома (по данным компании «Хартия»).



— К сожалению, ярославцы сейчас валят туда всё. Мы дополнительно отвозим мусор из этих контейнеров на сортировку, чтобы выбрать стекло, бумагу, пластик и металл, а бытовой мусор, который закидывают в контейнер, мы отправляем на полигон «Скоково», — объяснили в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами «Хартия». — Все полезные фракции уплотняются в большие брикеты, и когда они накопятся в достаточном количестве, мы отвезём их на переработку. Сейчас идёт процесс заключения договоров, как с местными подрядчиками, так и с подрядчиками не из Ярославской области по переработке.

Напомним, компания «Хартия» выиграла контракт на 16 миллиардов рублей, чтобы заняться всем мусором в Ярославской области.

Мы тоже попробовали сдавать мусор раздельно: что из этого вышло.