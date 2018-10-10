Накопим ваш мусор и отдадим на переработку: мусорный оператор объяснил, как сдать отходы раздельно
В Ярославле теперь собирать мусор раздельно будут не только на разовых акциях, а постоянно. Контейнеры для сбора стекла, бумаги, металла и пластика начали расставлять на площадках во дворах.
Это яркие оранжевые мусорные баки с наклейкой-инструкцией, какой мусор в них стоит бросать. Сейчас в Ярославле 16 адресов, где расставили такие баки.
- улица Громова, 22;
- улица Волгоградская, 43;
- улица Бабича, 15;
- улица Туманова, 7;
- улица Пионерская, 5;
- улица Панина, 10;
- улица Строителей, 19;
- улица Труфанова, 36, корпус 2;
- улица Батова, 5;
- улица Блюхера, 56;
- улица Елены Колесовой, 44;
- улица Александра Невского, 3;
- Ленинградский проспект, 52;
- улица Жукова, 12;
- улица Салтыкова-Щедрина, 86;
- улица Рыкачева, 17.
Из одного килограмма газет можно изготовить 10 рулонов туалетной бумаги. А из 400 стеклянных бутылок можно изготовить один комплект стекловаты для изоляции дома (по данным компании «Хартия»).
— К сожалению, ярославцы сейчас валят туда всё. Мы дополнительно отвозим мусор из этих контейнеров на сортировку, чтобы выбрать стекло, бумагу, пластик и металл, а бытовой мусор, который закидывают в контейнер, мы отправляем на полигон «Скоково», — объяснили в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами «Хартия». — Все полезные фракции уплотняются в большие брикеты, и когда они накопятся в достаточном количестве, мы отвезём их на переработку. Сейчас идёт процесс заключения договоров, как с местными подрядчиками, так и с подрядчиками не из Ярославской области по переработке.
Напомним, компания «Хартия» выиграла контракт на 16 миллиардов рублей, чтобы заняться всем мусором в Ярославской области.
Мы тоже попробовали сдавать мусор раздельно: что из этого вышло.