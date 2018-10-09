Вандалы разбили фонари, раскурочили ларёк и сломали смотровой бинокль

В центре Ярославля ночью разнесли Стрелку. Вандалы устроили погром на верхнем ярусе набережной в районе слияния рек Волги и Которосли.



— О случившемся мы узнали в полшестого утра от сотрудников Кировского отделения полиции, — рассказал заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов. — Там разбиты несколько фонарей, ларёк и смотровой бинокль.

Сейчас собственники городских объектов подсчитывают убытки

В мэрии уточнили, что фонари они постараются восстановить в ближайшее время, ремонтировать ларёк будет собственник — муниципальное предприятие «Центральный рынок», а вот судьбу бинокля будет решать его частный владелец.



В отделе информации управления МВД России по Ярославской области заверили, что их специалисты уже работают — ищут преступников. В этом месте работают камеры городской системы видеонаблюдения «Безопасный регион».



Полицейские ищут вандалов, устроивших погром на Стрелке

— Найти преступников будет сложно, — считают собственники пострадавших городских объектов. — В этом месте недостаточно освещения, поэтому на записи видны лишь два тёмных силуэта.



Некоторое время назад ночью в центре Ярославля произошёл ещё один акт вандализма — там мужчина выломал шлагбаум. Тогда на него объявили охоту в интернете.