Ночные погромы: как в Ярославле вандалы разворотили Стрелку. Фото
В центре Ярославля ночью разнесли Стрелку. Вандалы устроили погром на верхнем ярусе набережной в районе слияния рек Волги и Которосли.
— О случившемся мы узнали в полшестого утра от сотрудников Кировского отделения полиции, — рассказал заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов. — Там разбиты несколько фонарей, ларёк и смотровой бинокль.
В мэрии уточнили, что фонари они постараются восстановить в ближайшее время, ремонтировать ларёк будет собственник — муниципальное предприятие «Центральный рынок», а вот судьбу бинокля будет решать его частный владелец.
В отделе информации управления МВД России по Ярославской области заверили, что их специалисты уже работают — ищут преступников. В этом месте работают камеры городской системы видеонаблюдения «Безопасный регион».
— Найти преступников будет сложно, — считают собственники пострадавших городских объектов. — В этом месте недостаточно освещения, поэтому на записи видны лишь два тёмных силуэта.
Некоторое время назад ночью в центре Ярославля произошёл ещё один акт вандализма — там мужчина выломал шлагбаум. Тогда на него объявили охоту в интернете.