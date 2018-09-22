Мэр говорит, что эти яблочки пойдут на компот

Мэр Ярославля Владимир Слепцов выложил в Instagram фото, где он срывает яблоки с яблони.



— Яблочки для вкусного компота прямо с ветки, — подписал он кадр.



Владимир Слепцов по выходным старается найти время, чтобы помочь супруге на даче

До этого Владимир Слепцов уже хвастался огурцами из теплицы на своей даче. Тогда мы уже рассказывали подробно об урожае на его огороде и даже показывали банки.

