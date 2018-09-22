«Яблочки для вкусного компота»: мэр Ярославля похвастался своим дачным урожаем
22 сентября 2018 20:37
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Мэр Ярославля Владимир Слепцов выложил в Instagram фото, где он срывает яблоки с яблони.
— Яблочки для вкусного компота прямо с ветки, — подписал он кадр.
До этого Владимир Слепцов уже хвастался огурцами из теплицы на своей даче. Тогда мы уже рассказывали подробно об урожае на его огороде и даже показывали банки.
Фото: Владимир Слепцов/Instagram.com
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