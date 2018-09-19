Евгению Макарову, которого долгое время пытали в ярославской колонии, сократили срок



Сегодня Заволжский районный суд пересматривал приговор заключённого Евгения Макарова, который стал жертвой жестоких пыток в колонии. 23-летний заключенный отсидел уже без месяца свой срок — 6 лет и 10 месяцев.

Этим летом вступили в силу изменения в законодательстве, благодаря которым многие заключенные в стране могут потребовать учесть в их сроке время, которое они провели в следственном изоляторе (а оно может длиться месяц, полгода, несколько лет). И Евгению Макарову суд зачёл не только время, которое он провёл в СИЗО, но и пересмотрел срок приговора, сократив его на два месяца. Парень был осуждён по трём эпизодам, один из которых — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

— Он уже пересидел. По нашим подсчетам, Евгений должен выйти 2 октября, — рассказала адвокат Ирина Бирюкова.



До этого пересмотра Евгений должен был выйти на свободу 22 октября.



Евгений Макаров не сразу понял решение судьи. Но выйти на свободу уже готов

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