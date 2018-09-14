Адвокат Ирина Бирюкова защищает права заключённого Евгения Макарова

Адвокат подвергшегося пыткам в ярославской колонии заключённого Евгения Макарова Ирина Бирюкова вернулась в Россию. Сейчас она находится в Москве.



— Я просила, чтобы мне предоставили государственную защиту, но Следственный комитет отказал мне. Сказали, что лично мне угрозы не высказывались, значит, нет оснований. Хотя наличие угроз они не опровергают, — сказала Ирина Бирюкова. — Я вернулась, чтобы продолжать работать. Иначе зачем мы это всё затевали? Основные фигуранты под арестом, следствие переходит в активную стадию, поэтому надо работать. Макаров доверяет только мне, поэтому бросить его я не могла.



Женщина уехала из России после того, как на всю страну прогремела история о жестоких пытках сотрудниками ярославской ИК-1 над заключённым Евгением Макаровым. В «Новой газете» опубликовали видео, как его жестоко избивали, уложив на стол и сняв нижнее бельё. После этого в колонии прошли проверки и начались задержания сотрудников ФСИН. Позже Макаров жаловался на издевательства уже из другой колонии.

