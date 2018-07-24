Женщина покинула Россию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о готовности помочь покинувшему Россию адвокату Ирине Бирюковой, которая опубликовала видео пыток в ярославской колонии, если она обратится к ней за содействием в предоставлении госзащиты. Об этом сообщают РИА «Новости».

— На неё распространяется закон о государственной защите участников уголовного процесса 1995 года. Я буду всячески содействовать, если она обратится ко мне за помощью в предоставлении ей государственной защиты, если, действительно, такие угрозы к ней поступали, — сказала Москалькова.



Напомним, сразу после разгоревшегося скандала в ярославской колонии адвокат избитого заключённого Ирина Бирюкова уехала из России. Женщина заявила, что ей угрожают расправой.

