Взяли на слабо. 13-летний школьник на спор сжёг мусорные контейнеры «Хартии» в Ярославле

Сразу четыре мусорных контейнера спалили 8 сентября в Дзержинском районе. Полыхали мусорки у одного из домов на улице Труфанова. Выяснилось, что жёг контейнеры местный мальчишка — 13-летний школьник. В полиции говорят — друзья взяли парня на слабо, и он в споре решил доказать, что способен на поджог. Спор он выиграл — три контейнера сгорели полностью, один оплавился.

Полиция быстро вычислила юного поджигателя. Что с ним теперь делать, непонятно — в силу возраста он не может нести ещё никакой ответственности за свои подвиги.

— В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — говорят в УМВД по Ярославской области.

Юрист фирмы «Хартия», которой принадлежали контейнеры, сейчас в отделе полиции.

Этот поджог — уже второй за последнее время. И горят пластиковые контейнеры именно «Хартии». Недавно массово сгорели сразу 14 мусорок. Тогда это посчитали провокацией, ведь именно московской компании «Хартии» отдали «мусорный» контроль в городе. Отходы с контейнерных площадок у домов фирма везет на полигон «Скоково» под Ярославлем. Именно вокруг этого полигона разразился скандал, когда стало известно, что сюда везут мусор из Москвы.