Сейчас в Ярославле новый оператор по вывозу мусора с контейнерных площадок «Хартия» пытается разгрести завалы отходов. Руководство фирмы уверяет — не они виноваты в случившемся мусорном коллапсе, а предыдущие операторы, отвечавшие за вывоз.

Подрядчик не смог разгрести мусорные завалы до сих пор

— Мы проанализировали ситуацию и выяснили, что в последние 2–3 дня августа операторы, которые ранее вывозили коммунальные отходы, просто перестали это делать, — заявил директор ярославского филиала «Хартии» Виталий Шубин. — Хотя по договорам они должны были до 31 августа включительно оказывать населению эту услугу. То есть наша компания столкнулась с объёмами коммунальных отходов, значительно превышающими нормативы. Кроме как провокацией или саботажем со стороны некоторых, теперь уже бывших операторов по вывозу мусора, это назвать нельзя.



Бывшие очень удивились, когда услышали такие обвинения в свой адрес.



— Мы свои обязательства по договору выполнили до конца, — говорят в PR-отделе компании «Альфа-групп». — 31 августа мы, как обычно, вычистили все мусорные камеры в многоэтажках с мусоропроводами и два раза вывезли мусор со всех контейнерных площадок. Свои баки мы убирали уже ночью 1 сентября. Завалы, которые сейчас образовались, накапливаются в течение суток. Если бы мы не вывозили мусор два или три дня, то горы отходов были бы в разы больше.

Шесть контейнерных площадок попали на камеры городской системы наблюдения. На видеозаписи можно посмотреть, как там копился мусор в последние дни августа и первые дни сентября.



Мусорные горы на контейнерных площадках появились после того, как 1 сентября к вывозу мусора в Ярославле приступил новый оператор — фирма сына генерального прокурора России Игоря Чайки. За то, чтобы «Хартия» занялась сферой отходов в Ярославской области, власти отдадут 16 миллиардов за 8 лет. По два миллиарда рублей в год. За эти деньги фирма должна организовывать весь процесс сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов и нести за это ответственность. Также она должна поменять мусорные контейнеры, обновить парк мусоровывозящей техники, привести в нормативное состояние полигоны и создать сортировочные и перегрузочные станции. Сейчас для решения мусорной проблемы в Ярославль из Москвы перебросили 18 мусоровозов, а также привезли дополнительно водителей и диспетчеров.

