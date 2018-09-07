Мэру Ярославля Владимиру Слепцову всегда есть о чем рассказать

Сервис измерения репутации «Правдасерм» проанализировал работу глав городов, которая напрямую влияет на уровень жизни жителей. За основу бралась публикуемая в СМИ информация о работе 80 градоначальников. Владимир Слепцов набрал 92 балла из 100 возможных.



В топе поисковиков Google и «Яндекс» кроме собственных ресурсов мэра (сайт мэрии и официальные СМИ городской власти) есть большое количество новостей, связанных с деятельностью градоначальника — каждую пятницу мэр выдаёт искрометные планерки. Оттуда обычно прилетает масса новостей — главам достается по полной, обсуждаются все городские проблемы. А то с рейдом выходит. Недавно дал нагоняй за ремонт проспекта Авиаторов. А вчера мэр Ярославля встретился с блогером Ильей Варламовым, которому показал не только достопримечательности, но и самые проблемные места города.



В самой мэрии так объясняют лидерство шефа в рейтинге:

— В городе провели реконструкцию зоны ЮНЕСКО, вырос туристический поток на 48%, уменьшились очереди в детские сады, отремонтировали 58 километров дорог, еще 40 километров завершат в течение этой осени, — рассказали в мэрии Ярославля. — Информация об этом и многом другом регулярно публиковалась в СМИ, благодаря чему Слепцов получил такой высокий рейтинг.



А судя по статистике прочтения новостей на нашем сайте, немалую роль в популярности Владимира Слепцова сыграл Андрей Малахов. Знаменитого телеведущего градоначальник поразил размерами своего бицепса на фестивале «Пир на Волге». И об этом только у нас на сайте прочитали 33 тысячи человек. Ну и конечно, весь город зачитался новостью, когда мэр заявил о создании платного пляжа. А ещё славы ярославскому мэру в августе добавила история с пенсионеркой, которая накричала на него, чтобы добиться ремонта во дворе. И тот самый разлетевшийся по всем пабликам мем «Я подойду».