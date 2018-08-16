Это не халатность. Мэр оправдал подрядчиков, уложивших асфальт на проспекте Авиаторов во время дождя
Сегодня мэр Ярославля Владимир Слепцов нагрянул с проверкой на проспект Авиаторов. Посмотрел, как идёт ремонт. Вызвонил замов. На асфальтировку многострадального проспекта посмотрели все вместе.
В целом остались довольны.
— Подрядчик идёт в плане, старается. Видно, что прислушивается ко всем пожеланиям жителей Ярославля, — считает Владимир Слепцов. — Так что сегодня мы по большому счету услышали только позитив. Подрядчик принимает замечания, которые мы озвучили.
А замечания есть — да ещё какие. Как раз вчера общественники возмутились — асфальт дорожники укладывали в лужи.
Мэр дорожников поругал, но не сильно.
— Это не шалость и халатность, а погодные условия, — оправдал такую работу Владимир Слепцов. — Ну привезли асфальт — его же не выбросишь. Пришлось укладывать. Но теперь подрядчик будет за свой счет снимать то, что укладывали в дождь.
Яму-убийцу машин на проспекте Авиаторов обезвредили стулом.
И уточнил — если не будет круглосуточных дождей, до первых чисел сентября проспект Авиаторов полностью закатают в асфальт.