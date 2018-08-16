Мэр вызвал на проспект своих заместителей

Сегодня мэр Ярославля Владимир Слепцов нагрянул с проверкой на проспект Авиаторов. Посмотрел, как идёт ремонт. Вызвонил замов. На асфальтировку многострадального проспекта посмотрели все вместе.



В целом остались довольны.



— Подрядчик идёт в плане, старается. Видно, что прислушивается ко всем пожеланиям жителей Ярославля, — считает Владимир Слепцов. — Так что сегодня мы по большому счету услышали только позитив. Подрядчик принимает замечания, которые мы озвучили.



А замечания есть — да ещё какие. Как раз вчера общественники возмутились — асфальт дорожники укладывали в лужи.



Мэр дорожников поругал, но не сильно.



— Это не шалость и халатность, а погодные условия, — оправдал такую работу Владимир Слепцов. — Ну привезли асфальт — его же не выбросишь. Пришлось укладывать. Но теперь подрядчик будет за свой счет снимать то, что укладывали в дождь.



Яму-убийцу машин на проспекте Авиаторов обезвредили стулом.

И уточнил — если не будет круглосуточных дождей, до первых чисел сентября проспект Авиаторов полностью закатают в асфальт.

