Пытки в ярославской колонии привлекли внимание всей страны

Дикие пытки заключённых в ярославской колонии № 1 настолько привлекли внимание общественности, что несколько российских фондов объединились и запустили петицию. Сбор подписей против пыток в российских тюрьмах начали тут. Правда, пока на этот призыв откликнулись лишь несколько сотен человек, петиция опубликована два дня назад.

— Проблема насилия и пыток носит системный характер, и реформы отдельного ведомства — ФСИН — недостаточно. Необходимо добиться полного запрета пыток. Реформа, направленная на выявление, документирование и расследований насилия, должна затрагивать прокуратуру, Следственный комитет, ФСИН и Минздрав, — объясняют авторы петиции.

Инициатором петиции стал фонд «Общественный вердикт», к нему присоединились правозащитная организация «Русь сидящая», «Новая газета» и несколько других правозащитных центров и фондов из Екатеринбурга, Красноярска, Санкт-Петербурга.

После публикации второго видео управление Следственного комитета по Ярославской области возбудило второе уголовное дело в отношении работников УФСИН по Ярославской области.

Первое видео из первой колонии появилось месяц назад и вызвало большой резонанс. Кадры были жестокие — распятого на столе заключённого били палками по пяткам. Мужчина вопил от боли. После публикации видео у стен колонии устроили пикеты, в ИК поехали проверяющие — от омбудсмена и прокуратуры до советника президента. В итоге 17 сотрудников колонии были отстранены от работы, двенадцати из них суд вынес решение о мере пресечения (11— арест, 1 — домашний арест).

