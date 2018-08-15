Вина из Крыма скоро будут возить в Ярославскую область прямыми поставками

Сегодня представитель правительства Ярославской области во время рабочей поездки в Крым договорился с властями полуострова обмениваться продукцией.



— Наши компании заинтересованы в реализации крымского вина, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов.

Договорились чиновники и о поставках продуктов в обратную сторону. Ярославская область будет готовить для Крыма поздний и ранний картофель.

— А ещё правительство Ярославской области планирует организовать круглогодичное выращивание в республике земляники, малины и чечевицы, — добавил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Каким образом всё это будет происходить, чиновники договорятся чуть позже. Зато недавно ярославские власти обещали, что на прилавки магазинов скоро вернётся и продукция местного ликёро-водочного завода.