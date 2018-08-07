Четыре арестованных сотрудника колонии не хотят сидеть за решёткой

Сегодня в Ярославском областном суде рассмотрят апелляции от арестованных сотрудников колонии № 1. Ранее суд вынес решения по 11 сотрудникам УФСИН, подозреваемым в пытках заключённого. Всех отправили под арест до конца сентября. Лишь одного 12-го задержанного Ивана Калашникова по состоянию здоровья отправили под домашний арест.

Однако не все согласны с таким решением суда. Адвокаты 4 задержанных просят освободить своих подзащитных из СИЗО. Речь идёт об Алексее Бровкине (по материалам следствия, он бил заключённого по ногам), Игоре Богданове, который не узнал себя на видео. А также о Сергее Драчеве и Сергее Ефремове, с заседаний по их арестам мы вели прямую трансляцию.

— К нам поступило 4 апелляции. Заседание по ним начнётся сегодня в 14 часов, — рассказали в пресс-службе областного суда.

Ранее правозащитники фонда «Общественный вердикт» настаивали также на аресте для замначальника колонии № 1 Ярославля Ивана Калашникова. Но, узнав его диагноз, отозвали свою апелляцию об ужесточении меры пресечения.

— Из документов следует, что Калашников действительно не может по состоянию здоровья находиться в СИЗО. Лечение болезни, которой страдает подозреваемый, невозможно обеспечить в условиях следственного изолятора, — сообщают сотрудники фонда. — Мы отзываем свою жалобу, так как содержание в СИЗО человека с медицинским диагнозом как у Калашникова, по сути, будет являться пыткой.

Замначальника колонии № 1 Иван Калашников

Скандал разгорелся, когда в СМИ попало видео жестоких пыток сотрудниками ИК-1 над заключённым Евгением Макаровым. На кадрах видно, как жестоко его избивали, уложив на стол и сняв нижнее бельё. После этого в колонии прошли проверки, 17 сотрудников отстранили от работы.11 сотрудников колонии заключили под стражу.

