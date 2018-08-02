Судебные приставы объявили в розыск женщину-стоматолога сразу по двум направлениям. Во-первых, несколько исков в суде было от пациентов по поводу её медицинских услуг, которые, кстати, она оказывала неофициально. Во-вторых, она оказалась злостной неплательщицей алиментов.



Женщина попалась приставам на сайте знакомств

— Суд удовлетворил все иски пациентов женщины, и она оказалась должна 1 миллион 300 тысяч рублей, — рассказали в службе судебных приставов. — А её долг по алиментам своему сыну составляет 500 тысяч рублей.



Весной приставы уже выезжали в её врачебный кабинет и накладывали арест на весь инструмент и стоматологическое кресло должницы. После этого стоматолог больше не появлялась в своей мини-клинике. Тогда приставам удалось разыскать женщину через сайт знакомств.



На этот раз приставы снова смогли разыскать должницу. Её отвезли в отдел для составления административного протокола за неуплату алиментов.



И это ещё не всё. Оказалось, что стоматолог-нелегал находилась в федеральном розыске — в отношении неё заведено четыре уголовных дела за мошенничество.

