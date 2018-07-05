В Ярославле ресторатор объявил войну автохамам. И проиграл её. Генеральный директор ресторана на проспекте Ленина устал отгонять парковщиков-нарушителей от своего летнего кафе.



Автохамы не стеснялись парковаться таким способом сотни раз

Ситуация здесь складывалась таким образом, что особо наглые водители оставляли свои автомобили, заезжая на тротуар и газон. Они не обращали внимания, что буквально в трёх метрах стоят столики кафе, за которыми отдыхают люди.



— Борьба эта шла полтора года. Очень много фиксировали на телефон и камеры, как люди беспардонно паркуются на газон. Более того, они заезжали так далеко на тротуар, что пешеходы не могли пройти между нашей летней площадкой и автомобилем. Особенно от этого испытывали трудности мамы с колясками, - рассказывает Дмитрий Левченко. — Как правило, среди таких парковщиков 95% — это владельцы внедорожников, которые своими габаритными автомобилями ещё и выворачивали наизнанку наш газон. Были среди них машины с московскими номерами, которые без угрызения совести заезжали полностью на тротуар. А водитель мог спокойно взять в руки книжку и читать, ожидая своего барина с обеда! Мои разговоры и наставления с такими чудо-водителями не приводили к успеху.



Столики ресторана находятся близко к границе тротуара



Окончательно ресторатора вывела из себя ситуация, которая случилась несколько дней назад. Дмитрий Левченко попросила владельца Land Rover перепарковать свою машину, а в ответ ему прилетела ненормативная лексика.



— Я понял, что все эти полтора года бесполезно верил в то, что люди могут измениться. И одним днем заказал парковочные столбики. Установил их, вновь засеяв газон, — говорит Дмитрий.

Правда, о законности своих действий ресторатор в тот момент не думал. В итоге получилось, что хаотичное ограждение испортило вид проспекта в этом месте. И смотрится оно довольно несимпатично.



Как можно было



Мы попросили ресторатора-историка Яна Левина, который открыл заведения уже не только в Ярославле, а также в Праге и Новороссийске, дать совет, как можно было поступить в такой ситуации.



Итог борьбы - некрасивые столбики на проспекте

Напомним, в Ярославле такими же столбиками изуродовали Советскую площадь из-за того, что её заставляли машинами чиновники.

— Такой способ — единственный и верный, он практикуется по всему миру. Только решение может быть разным - клумбы, живая изгородь, чугунный заборчик в полметра, столбики с цепочками, - считает Ян Левин. - Здесь самый простой и не самый симпатичный вариант. Но работающий.

Кстати, в полиции сообщили, что за парковку на газоне и тротуаре готовы штрафовать каждого нарушителя, если им будут присылать фотографии.



— Идёте мимо, увидели нарушение, сфотографирвоали, отправили, Нарушителя привлекут, - уточнили в управлении ГИБДД по Ярославской области. - Главное, чтобы было указано место и точная дата съёмки.

Парковка на тротуаре или газоне обойдётся водителям в 500-2000 рублей.

