В Ярославле ресторатор объявил войну автохамам. И проиграл её. Генеральный директор ресторана на проспекте Ленина устал отгонять парковщиков-нарушителей от своего летнего кафе.

Автохамы не стеснялись парковаться таким способом сотни раз
Автохамы не стеснялись парковаться таким способом сотни раз

Ситуация здесь складывалась таким образом, что особо наглые водители оставляли свои автомобили, заезжая на тротуар и газон. Они не обращали внимания, что буквально в трёх метрах стоят столики кафе, за которыми отдыхают люди.

— Борьба эта шла полтора года. Очень много фиксировали на телефон и камеры, как люди беспардонно паркуются на газон. Более того, они заезжали так далеко на тротуар, что пешеходы не могли пройти между нашей летней площадкой и автомобилем. Особенно от этого испытывали трудности мамы с колясками, - рассказывает Дмитрий Левченко. — Как правило, среди таких парковщиков 95% — это владельцы внедорожников, которые своими габаритными автомобилями ещё и выворачивали наизнанку наш газон. Были среди них машины с московскими номерами, которые без угрызения совести заезжали полностью на тротуар. А водитель мог спокойно взять в руки книжку и читать, ожидая своего барина с обеда! Мои разговоры и наставления с такими чудо-водителями не приводили к успеху.

Столики ресторана находятся близко к границе тротуара 
Столики ресторана находятся близко к границе тротуара 


Окончательно ресторатора вывела из себя ситуация, которая случилась несколько дней назад. Дмитрий Левченко попросила владельца Land Rover перепарковать свою машину, а в ответ ему прилетела ненормативная лексика.

— Я понял, что все эти полтора года бесполезно верил в то, что люди могут измениться. И одним днем заказал парковочные столбики. Установил их, вновь засеяв газон, — говорит Дмитрий.

Правда, о законности своих действий ресторатор в тот момент не думал. В итоге получилось, что хаотичное ограждение испортило вид проспекта в этом месте. И смотрится оно довольно несимпатично.

Как можно было

Мы попросили ресторатора-историка Яна Левина, который открыл заведения уже не только в Ярославле, а также в Праге и Новороссийске, дать совет, как можно было поступить в такой ситуации.

Итог борьбы - некрасивые столбики на проспекте 
Итог борьбы - некрасивые столбики на проспекте 

Напомним, в Ярославле такими же столбиками изуродовали Советскую площадь из-за того, что её заставляли машинами чиновники

— Такой способ — единственный и верный, он практикуется по всему миру. Только решение может быть разным - клумбы, живая изгородь, чугунный заборчик в полметра, столбики с цепочками, - считает Ян Левин. - Здесь самый простой и не самый симпатичный вариант. Но работающий.

Кстати, в полиции сообщили, что за парковку на газоне и тротуаре готовы штрафовать каждого нарушителя, если им будут присылать фотографии.

— Идёте мимо, увидели нарушение, сфотографирвоали, отправили, Нарушителя привлекут, - уточнили в управлении ГИБДД по Ярославской области. - Главное, чтобы было указано место и точная дата съёмки.

Парковка на тротуаре или газоне обойдётся водителям в 500-2000 рублей.