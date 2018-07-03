Которосль загрязняли сточными водами

Проверяли одно, а выяснили другое. Ростовская прокуратура обнаружила, что предприятие «Южный водоканал» незаконно сбрасывает сточные воды в реку Которосль. Причём выяснилось это во время проверки по факту жалоб жителей Ростова на воду с запахом навоза.



— Предприятие сбрасывало сточные воды в Которосль с целью оказания населению коммунальных услуг без соответствующего разрешения. В отношении «Южного Водоканала» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, — рассказали в прокуратуре Ростовского района.



Напомним, что сейчас «Южный водоканал» активно проверяют следователи. Они выясняют, кто именно виноват в том, что жители Ростова пили воду с запахом навоза.