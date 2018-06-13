Ночью в Тутаеве загорелся супермаркет: подробности ЧП

Пожар вспыхнул в двенадцатом часу ночи

В Тутаеве на улице Розы Люксембург местные жители увидели пламя в супермаркете со стороны, где на разгрузку подъезжают фуры. Вызвали МЧС.

— Супермаркет горит, — написали в группе «Тутаев Подслушано».

Люди сразу начали беспокоиться о том, что в здании мог кто-то находиться, несмотря на позднее время.

— У меня подруга работает в магазине, она мне рассказывала, что и в 12 часов, и в час ночи может прийти домой, — написала Алёна Шитенкова. — Ведь может быть учёт, проверка.

В МЧС рассказали, что пожар был вовсе не в самом здании, а рядом с супермаркетом — загорелся мусор.

— В результате пожара уничтожен мусор, повреждена обшивка здания на площади 10 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Пострадавших нет.

Вчера во Фрунзенском районе Ярославля пожар вспыхнул в жилой пятиэтажке.