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Ночью в Тутаеве загорелся супермаркет: подробности ЧП
13 июня 2018 10:07
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В Тутаеве на улице Розы Люксембург местные жители увидели пламя в супермаркете со стороны, где на разгрузку подъезжают фуры. Вызвали МЧС.
— Супермаркет горит, — написали в группе «Тутаев Подслушано».
Люди сразу начали беспокоиться о том, что в здании мог кто-то находиться, несмотря на позднее время.
— У меня подруга работает в магазине, она мне рассказывала, что и в 12 часов, и в час ночи может прийти домой, — написала Алёна Шитенкова. — Ведь может быть учёт, проверка.
В МЧС рассказали, что пожар был вовсе не в самом здании, а рядом с супермаркетом — загорелся мусор.
— В результате пожара уничтожен мусор, повреждена обшивка здания на площади 10 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Пострадавших нет.
Вчера во Фрунзенском районе Ярославля пожар вспыхнул в жилой пятиэтажке.
Фото: Татуев Подслушано/VK.com
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