В ярославской поликлинике мужчина умер в очереди к врачу

Спасти мужчину пытались прямо в коридоре клиники

Сегодня около 11 часов в областной больнице Ярославля умер мужчина. Он скончался, сидя в очереди к врачу.

34-летний пациент приехал на приём к пульмонологу.

— Когда я подошёл к кабинету, ему делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, — рассказал очевидец. — Далее был дефибриллятор и аппарат искусственного дыхания. Если я не ошибаюсь, мужчина был с родителями и умер на их глазах.Врач, которая его спасала, на мой взгляд, сделала всё, что могла. Мужчину, лежащего на полу, пытались спасти целый час. Первые минут 20–30 на это все смотрели пациенты поликлиники, потом поставили ширму.

В департаменте здравоохранения подтвердили, что мужчина скончался.

— Он приехал на общественном транспорте, был в нормальном состоянии, в очереди мужчина просидел недолго, — рассказали в департаменте здравоохранения Ярославской области. — За секунды ему стало плохо, врачи сразу стали оказывать ему помощь, но, к сожалению, мужчина погиб.

Известно, что мужчина страдал ДЦП.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Пациент вообще не должен ждать приема врача в коридоре, считает директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. Руслан Саитгареев рассказал о том, как управлять очередями в поликлиниках и заманивать врачей в небольшие города.