×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Надземное метро в Ярославле хотят провести до города-спутника

27 мая 2018 21:12
2 538 1
метро, референдум, Ярославль

40 километров путей и 25 станций — настоящую фантастику предлагают бизнесмены из Питера для Ярославля — строительство надземного метро.

Они уже всё просчитали и даже уверены, что смогут сделать метро бесплатным для ярославцев за счёт арендных площадей на станциях. Провести линии метро хотят во все районы и пригороды Ярославля. А также в город-спутник, который специально построят и наполнят торговыми местами. Осталось лишь собрать мнение самих ярославцев. Инвесторы приглашают проголосовать за строительство метро, если наберётся не меньше пяти тысяч голосов, то они подадут заявку на общегородской референдум.

— На май проголосовали больше 600 человек, — сообщают на сайте авторы проекта надземного метро. Местным предпринимателям предложено участие в создании частного надземного метро, а также в других сопутствующих инвестиционных проектах. Наряду со строительством надземки предусматривается также строительство:

  • города-спутника, который будет связан с Ярославлем линией метро;
  • крупнейшего торгово-развлекательного центра в районе конечной станции надземного метро;
  • торговых комплексов в зонах расположения станций надземного метро.

Глобальный проект пока встречают в Ярославле с осторожностью. Проголосовать за метро можно здесь.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Новое метро в Ярославле / vk.com
Продажа авто, мото
Далее: Октябрьский мост перекрыли дорожники: как надолго

Новое на сайте
В активном поиске: семья с ребенком выбирает квартиру

В активном поиске: семья с ребенком выбирает квартиру
Ответственно, эффективно и, главное — с заботой о детях

Ответственно, эффективно и, главное — с заботой о детях
Как уйти на пикник и при этом не уйти в офлайн

Как уйти на пикник и при этом не уйти в офлайн
Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона

Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона
Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета

Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета

Фильм недели
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Комментарии (4): Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (29): Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,00 62,87
EUR 72,30 73,19
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 26.05
USD 61,67 0,26
EUR 72,12 0,11
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.