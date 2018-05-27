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Надземное метро в Ярославле хотят провести до города-спутника
27 мая 2018 21:12
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40 километров путей и 25 станций — настоящую фантастику предлагают бизнесмены из Питера для Ярославля — строительство надземного метро.
Они уже всё просчитали и даже уверены, что смогут сделать метро бесплатным для ярославцев за счёт арендных площадей на станциях. Провести линии метро хотят во все районы и пригороды Ярославля. А также в город-спутник, который специально построят и наполнят торговыми местами. Осталось лишь собрать мнение самих ярославцев. Инвесторы приглашают проголосовать за строительство метро, если наберётся не меньше пяти тысяч голосов, то они подадут заявку на общегородской референдум.
— На май проголосовали больше 600 человек, — сообщают на сайте авторы проекта надземного метро. Местным предпринимателям предложено участие в создании частного надземного метро, а также в других сопутствующих инвестиционных проектах. Наряду со строительством надземки предусматривается также строительство:
Глобальный проект пока встречают в Ярославле с осторожностью. Проголосовать за метро можно здесь.
Фото: Новое метро в Ярославле / vk.com
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