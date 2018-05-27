Надземное метро в Ярославле хотят провести до города-спутника

Авторы предлагают гигантский проект метро для Ярославля

40 километров путей и 25 станций — настоящую фантастику предлагают бизнесмены из Питера для Ярославля — строительство надземного метро.

Они уже всё просчитали и даже уверены, что смогут сделать метро бесплатным для ярославцев за счёт арендных площадей на станциях. Провести линии метро хотят во все районы и пригороды Ярославля. А также в город-спутник, который специально построят и наполнят торговыми местами. Осталось лишь собрать мнение самих ярославцев. Инвесторы приглашают проголосовать за строительство метро, если наберётся не меньше пяти тысяч голосов, то они подадут заявку на общегородской референдум.

— На май проголосовали больше 600 человек, — сообщают на сайте авторы проекта надземного метро. Местным предпринимателям предложено участие в создании частного надземного метро, а также в других сопутствующих инвестиционных проектах. Наряду со строительством надземки предусматривается также строительство:

города-спутника, который будет связан с Ярославлем линией метро;

крупнейшего торгово-развлекательного центра в районе конечной станции надземного метро;

торговых комплексов в зонах расположения станций надземного метро.

Глобальный проект пока встречают в Ярославле с осторожностью. Проголосовать за метро можно здесь.