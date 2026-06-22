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Город Участок на берегу Которосли в Ярославле выставили на торги: что там разрешили строить

Участок на берегу Которосли в Ярославле выставили на торги: что там разрешили строить

Мэрия намерена сдать его в аренду на 5,5 лет

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На берегу Которосли могут построить спортбазу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа берегу Которосли могут построить спортбазу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На берегу Которосли могут построить спортбазу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэрия Ярославля выставила на торги землю на берегу Которосли. Участок площадью 10 399 кв. метров находится в районе дома 36 по 12-й линии поселка Творогово в Красноперекопском районе. На площадке разрешено строить спортивные базы.

«Земельный участок полностью расположен в зоне лесопаркового зеленого пояса вокруг города Ярославля. При проектировании предусмотреть размещение объектов с максимальным сохранением зеленых насаждений, — говорится в извещении о проведении аукциона.

Есть еще одна особенность участка — к нему не ведут дороги общего пользования. Более того, построить сюда дорогу будет непросто, так как ближайший отведенный для этого участок находится в частной собственности.

«Организация подъезда от улично-дорожной сети города Ярославля отсутствует. Подъезд к земельному участку возможен посредством земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:3381, находящимся в частной собственности, при условии получения согласия собственника земельного участка», — отмечается в документации.

Участок под спортбазу обозначен розовым цветом | Источник: Публичная кадастровая карта / РосреестрУчасток под спортбазу обозначен розовым цветом | Источник: Публичная кадастровая карта / Росреестр

Участок под спортбазу обозначен розовым цветом

Источник:

Публичная кадастровая карта / Росреестр

Минимальная цена, которую власти хотят получить за право арендовать площадку — 4,5 миллиона рублей. Эта сумма станет размером годового арендного платежа.

Срок аренды — 66 месяцев (то есть пять с половиной лет).

Аукцион назначен на 8 июля.

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Комментарии
3
Гость
14 минут
О, ну это классно будет, если кто-то купит, там и сделать можно что-то интересное и дорогу заодно сделают)
Гость
37 минут
Построил 5 лет и выметайся
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Гость
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