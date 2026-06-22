Участок на берегу Которосли в Ярославле выставили на торги: что там разрешили строить

На берегу Которосли могут построить спортбазу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэрия Ярославля выставила на торги землю на берегу Которосли. Участок площадью 10 399 кв. метров находится в районе дома 36 по 12-й линии поселка Творогово в Красноперекопском районе. На площадке разрешено строить спортивные базы.

«Земельный участок полностью расположен в зоне лесопаркового зеленого пояса вокруг города Ярославля. При проектировании предусмотреть размещение объектов с максимальным сохранением зеленых насаждений, — говорится в извещении о проведении аукциона.

Есть еще одна особенность участка — к нему не ведут дороги общего пользования. Более того, построить сюда дорогу будет непросто, так как ближайший отведенный для этого участок находится в частной собственности.

«Организация подъезда от улично-дорожной сети города Ярославля отсутствует. Подъезд к земельному участку возможен посредством земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:3381, находящимся в частной собственности, при условии получения согласия собственника земельного участка», — отмечается в документации.

Участок под спортбазу обозначен розовым цветом Источник: Публичная кадастровая карта / Росреестр

Минимальная цена, которую власти хотят получить за право арендовать площадку — 4,5 миллиона рублей. Эта сумма станет размером годового арендного платежа.

Срок аренды — 66 месяцев (то есть пять с половиной лет).