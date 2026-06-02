Улицы, где новостройки соседствуют с домами пятидесятых: прогулка по Ленинскому району Ярославля

Ленинский район Ярославля — один из тех уголков города, где особенно заметно переплетаются разные эпохи. Здесь современные жилые комплексы соседствуют с домами, построенными в 1950-х годах. Все это создает необычный архитектурный контраст. Во время прогулки по улицам Пятерки можно увидеть, как менялся облик района на протяжении десятилетий и как новые здания вписываются в уже сложившуюся городскую среду.

В этом фоторепортаже показываем, как сейчас выглядят улицы Жукова и Карла Либкнехта.

Михаил Жуков — родом из Новгородской губернии, с 1934 по 1938 год жил и работал в Ярославле. Михаил Жуков учился в фабрично-заводском училище при резино-асбестовом комбинате, работал слесарем и летал в аэроклубе.

В годы Великой Отечественной войны он стал одним из первых асов-истребителей, совершил более 400 боевых вылетов, лично сбил 10 и 6 в группе самолетов врага, одним из первых применил ночной воздушный таран. Погиб в бою в начале 1943 года.

Карл Либкнехт — немецкий политик, адвокат, антивоенный активист, теоретик марксизма. Был деятелем германского и международного рабочего и социалистического движения, один из основателей Коммунистической партии Германии.