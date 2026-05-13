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Город Школьникам разрешили пересдать ЕГЭ сразу по трем предметам — правда ли это

Школьникам разрешили пересдать ЕГЭ сразу по трем предметам — правда ли это

Разбираемся в вопросе

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Информация о пересдаче ЕГЭ быстро распространилась по Сети | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUИнформация о пересдаче ЕГЭ быстро распространилась по Сети | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Информация о пересдаче ЕГЭ быстро распространилась по Сети

Источник:
Александра Мамонтова / 76.RU

Недавно в телеграм-каналах и соцсетях разошлась «новость», что выпускники школ в 2026 году смогут пересдать ЕГЭ по трем предметам. «Фонтанка» во вторник, 12 мая, запросила официальный комментарий у Рособрнадзора.

Пересдача трех предметов ЕГЭ: что произошло?

В прошедшее воскресенье РИА Новости опубликовало новость с заголовком «Выпускники школ в 2026 году смогут пересдать ЕГЭ по трем предметам». Эту информацию без анализа подхватили телеграм-каналы, блогеры сервисов вертикальных видео и даже некоторые региональные СМИ.

Госагентство со ссылкой на сенатора Айрата Гибатдинова написало, что выпускникам стоит помнить о возможности пересдачи ЕГЭ.

«В 2026 году учащиеся смогут пересдать оба обязательных предмета (русский и математику) и один предмет по выбору в резервные дни — 8 июля и 9 июля либо 4, 8, 25 сентября», — заявил парламентарий.

Сенатор добавил, что первоначальный результат сдачи экзамена аннулируется, а актуален будет только последний. Фактически слова Гибатдинова верны, но из-за отсутствия уточнений и, вероятно, заголовка произошла путаница.

Пересдать можно только один предмет. Русский язык и математику — обязательные предметы — смогут заново сдать выпускники текущего года только в том случае, если вообще не справились с экзаменами. Без успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике выпускникам не выдают аттестаты.

Реакция социальных сетей

Заголовок публикации РИА Новости активно подхватили в TikTok и телеграм-каналах.

Источник: скриншот тг-канала «Вечерняя Казань | Новости»Источник: скриншот тг-канала «Вечерняя Казань | Новости»
Источник: скриншот тг-канала «Питер Live»Источник: скриншот тг-канала «Питер Live»
Источник: скриншот тг-канала «Олстат»Источник: скриншот тг-канала «Олстат»
Источник: скриншот тг-канала «Женя химичка из ЕГЭЛЕНД»Источник: скриншот тг-канала «Женя химичка из ЕГЭЛЕНД»
Источник: скриншот тг-канала «Алена Май | Биология ЕГЭ | МайШкола»Источник: скриншот тг-канала «Алена Май | Биология ЕГЭ | МайШкола»
Источник: скриншот тг-канала «Репетитор по русскому | ЕГЭ, ОГЭ»Источник: скриншот тг-канала «Репетитор по русскому | ЕГЭ, ОГЭ»
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Источник: скриншот тг-канала «ЕГЭ и ОГЭ английский с Ириной»Источник: скриншот тг-канала «ЕГЭ и ОГЭ английский с Ириной»

Официальная позиция Рособрнадзора

«Приведенная информация о возможности пересдать три предмета не соответствует действительности», — сообщили журналисту «Фонтанки» в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве напомнили, что с 2024 года по поручению президента РФ Владимира Путина выпускники получили возможность пересдать один предмет ЕГЭ и использовать его последние результаты при приеме на обучение в вузы.

«Этим одним предметом может быть любой, в том числе русский язык, или математика, или предмет по выбору. Данная норма закреплена порядком проведения ГИА и никакие изменения в порядок не вносились. В 2026 году дополнительные даты пересдач — это 8 и 9 июля», — объяснили нам в Рособрнадзоре.

Выпускники, которые не справились с обязательными экзаменами, могут их пересдать в резервные дни основного периода, а также в дополнительный период в сентябре.

ПО ТЕМЕ
Федор ДаниловФедор Данилов
Федор Данилов
Корреспондент отдела «Общество»
ЕГЭ Рособрнадзор
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Комментарии
2
Гость
13 мая, 06:27
Ну да, давайте по пять раз пересдавать, как на права пересдают.
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