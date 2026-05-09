При перебоях мобильного интернета: как подключиться к бесплатному Wi-Fi в Ярославле. Инструкция

Как подключиться к бесплатному Wi-Fi в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Накануне праздничных выходных ярославцев предупредили о сбоях в работе мобильного интернета. Однако оставаться на связи важно. В областном правительстве опубликовали список точек доступа к бесплатному Wi-Fi.

«Найти ближайшую точку доступа поможет новый чат-бот „Wi-Fi. Ярославская область“ в мессенджере „Макс“», — рассказали в правительстве Ярославской области.

Сейчас чат-бот предоставляет информацию о 224 точках общественного Wi-Fi. В центре Ярославля, например, бесплатный интернет доступен у домов № 10/25 на улице Кирова, № 14 на площади Челюскинцев, № 15 на Волжской набережной и по другим адресам.

«Чтобы получить сведения, необходимо использовать геолокацию или ввести адрес своего местонахождения вручную. Чат-бот покажет примерное расстояние до точки Wi-Fi и название сети для подключения», — объяснили в правительстве региона.

Также бесплатная сеть должна заработать на Вознесенском бульваре — от здания госпиталя ветеранов войн до стен Ярославского музея-заповедника (две точки). Ещё одна точка подключения анонсирована на улице Нахимсона у мэрии Ярославля, на углу улиц Максимова и Трефолева и в сквере на улице Трефолева возле памятника Леониду Трефолеву. В этих местах интернет организовала компания МТС.

Чтобы подключиться к бесплатному Wi-Fi от МТС, на своем устройстве нужно выбрать сеть «Yar Wi-Fi», пройти короткую авторизацию по номеру телефона и ввести код из СМС. Сеть доступна абонентам всех операторов.

Ранее крупные компании предупредили жителей Ярославской области о возможных проблемах в работе мобильного интернета с 5 по 9 мая. Организации рассказали, что делать в таком случае.