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Город Подробности Россияне начали покупать «пейджеры» Meshtastic для передачи сообщений без интернета и сети — разбор

Россияне начали покупать «пейджеры» Meshtastic для передачи сообщений без интернета и сети — разбор

Узнали, как работает система, и поговорили с ученым о ее перспективах

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Так выглядит одно из устройств для системы Meshtastic | Источник: предоставлено ЕвгениемТак выглядит одно из устройств для системы Meshtastic | Источник: предоставлено Евгением

Так выглядит одно из устройств для системы Meshtastic

Источник:

предоставлено Евгением

На фоне сбоев в работе мессенджеров в соцсетях заговорили о Meshtastic — технологии обмена сообщениями через радиоканал, не зависящей от интернета. Для работы системы требуется компактное устройство, внешне напоминающее пейджер. Пользователи могут общаться друг с другом в закрытой сети, а положение участников (при их согласии) отображается на карте. В России Meshtastic уже используют тысячи человек. Журналисты 59.RU изучили технологию, поговорили с ученым и узнали, возможно ли ее заблокировать.

Что такое Meshtastic

Это система автономной связи, работающая на радиоволнах без интернета и сотовой сети. Она появилась в апреле 2020 года, но в России активно развивается только сейчас. Сеть состоит из модулей, которые передают и отправляют сигнал. Они похожи на пейджеры, но работают без участия оператора. С их помощью можно передавать текстовые сообщения, координаты, голосовые сообщения (эта функция доступна после установки обновления). Звонить, обмениваться фото и видео не получится.

Напрямую со смартфона в сеть Meshtastic сообщение не уйдет — для этого телефон нужно подключить к радиомодулю по Bluetooth. Устройства сети отображаются в приложении, которое пользователи ставят на свои телефоны.

Устройство совсем небольшое | Источник: предоставлено ДмитриемУстройство совсем небольшое | Источник: предоставлено Дмитрием

Устройство совсем небольшое

Источник:

предоставлено Дмитрием

С помощью модулей нельзя общаться на расстоянии более 15 километров, но, если в каждом районе города появится Meshtastic, они образуют большую сеть, в которой устройства смогут ретранслировать сообщения между приемниками, чтобы информация дошла от отправителя до получателя даже на большем расстоянии. Например, если между отправителем и получателем сообщения 20 километров, прямой сигнал не пройдет. Но если между ними появится человек с включенным модулем, то сообщение пройдет через него (прочитать он его не сможет), а потом дойдет до получателя.

В одной точке могут находиться несколько устройств Meshtastic | Источник: скриншот сайта Map.onemesh.ruВ одной точке могут находиться несколько устройств Meshtastic | Источник: скриншот сайта Map.onemesh.ru

В одной точке могут находиться несколько устройств Meshtastic

Источник:

скриншот сайта Map.onemesh.ru

Для использования сети Meshtastic нужно небольшое устройство, состоящее из платы, антенны и аккумулятора. Такой комплект можно найти на маркетплейсах, стоит он пока не больше двух тысяч рублей. Для него можно самостоятельно сделать корпус, есть и готовые устройства.

После покупки всё это необходимо настроить. На портале разработчиков Github есть большое количество инструкций и полезных дополнений, которые могут расширить возможности модуля.

Этот корпус распечатан на 3D-принтере | Источник: предоставлено читателемЭтот корпус распечатан на 3D-принтере | Источник: предоставлено читателем

Этот корпус распечатан на 3D-принтере

Источник:

предоставлено читателем

Сами устройства лишь передают сигнал, общение происходит через бесплатное приложение, которое устанавливают на телефон. Пока никаких подписок и ежемесячных платежей в нем нет.

Разработчики системы заявляют: модули Meshtastic будут работать везде и для них не нужны интернет или сотовая связь. Если это действительно так, система может быть полезна в условиях отсутствия интернета, на концертах с перегруженной сетью или при проведении поисковых операций в глухой местности — вместо раций.

Что думает о системе ученый

Доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем пермского политеха Даниил Курушин уже знаком с технологией Meshtastic: установил ее для связи со своими датчиками, используемыми для проекта. Ученый говорит, что по принципу работы Meshtastic похож на очень старый интернет: пользователей не так много, работает на маленьких скоростях и образует локальную сеть, участники которой могут общаться только между собой.

Это тоже Meshtastic, антенна у него отличается от других | Источник: предоставлено читателемЭто тоже Meshtastic, антенна у него отличается от других | Источник: предоставлено читателем

Это тоже Meshtastic, антенна у него отличается от других

Источник:

предоставлено читателем

Курушин отмечает главные преимущества технологии: дешевизну, полную автономность от интернета и способность передавать сигнал на значительные расстояния. При этом ученый не исключает, что использование таких сетей может стать платным: государство способно ввести ограничения или установить сбор за использование радиочастот.

Мы уточнили у доцента, возможен ли массовый переход в Meshtastic из-за блокировки социальных сетей.

«Переход в новые мессенджеры или в Meshtastic всегда сопровождается неудобствами, — отмечает ученый. — Если человек не хочет переходить в мессенджер из-за боязни, что его прослушают, то надо понимать: если специальные службы захотят, они могут прослушать его везде. А в Meshtastic это легче сделать из-за низкой скорости передачи данных, более простого шифрования и открытого входа в эту сеть. Технология не призвана заменить интернет, она нужна, например, чтобы передать координаты, если ты заблудился».

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Комментарии
5
Гость
15 апреля, 16:29
ещё можно общаться с помощью дымов.
JayroslavMudryi

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15 апреля, 14:24
дожились с такой верхушкой в средневековье
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