Когда в России полностью заблокируют Telegram. Сенатор назвал условия, при которых — всё

По мнению Андрея Клишаса, мы вполне можем лишиться мессенджера

907
На фото — сенатор Андрей Клишас | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Telegram могут полностью заблокировать в России. Такое мнение выразил сенатор Андрей Клишас, признав, впрочем, что сам пользуется мессенджером.

«Если они не будут выполнять требования российского закона, им работать в нашей стране будет всё сложнее и сложнее, и возможно, что они вообще не смогут здесь работать. Вот, собственно говоря, и всё», — сказал сенатор в интервью «Радио Sputnik».

Также он сослался на Роскомнадзор и предложил подождать его вердиктов.

«Есть полномочия Роскомнадзора, связанные с регулированием соответствующих сфер. Вот давайте дождемся его решения. А то, что Telegram идет на контакт с российскими властями, — ну хорошо. Ну просто нужно не просто идти на контакт, а нужно выполнять требования закона», — считает сенатор.

Клишас подчеркнул, что эти требования предъявляются не только к Telegram, но и к другим мессенджерам. Telegram он назвал «качественной площадкой», которая «достаточно хорошо» работает. Самого Клишаса абсолютно устраивает качество услуг, предоставляемых мессенджером. Однако главное всё же — соблюдение законов.

«Роскомнадзор так и предлагает Telegram начать соблюдать российское законодательство. И да не только Telegram — любому мессенджеру. И всё у них будет хорошо», — считает парламентарий.

Пользователи испытывают проблемы с Telegram уже несколько дней. Плохо загружаются фото и видео. Роскомнадзор заявил о том, что начал замедление мессенджера из-за нарушения российского законодательства. Подробнее о причинах данного решения и предпосылках можно почитать в материале.

Василина Березкина
Гость
13 февраля, 22:31
Чем хуже - тем лучше. Больше людей глаза откроют, а то живут как устрицы в своих раковинах и ничего происходящего не замечают.
14 февраля, 01:17
хватит рекламировать мах-- просто уничтожили конкурентов!! уже началась -- сбои и нестабильная работа . потом он затухнет и скажут надо подождать!!
