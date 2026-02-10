Мэр потребовал подарочные блины для всех ярославцев на Масленицу

Мэр Ярославля потребовал скорректировать условия одной из праздничных акций, которая планировалась в городе на Масленицу. Речь идет о так называемом «блине для гостя» в кафе и ресторанах в Прощеное воскресенье. 10 февраля на общегородском совещании в мэрии заместитель начальника управления культуры Алексей Чикин рассказал, что такие блины решено подавать туристам в заведениях города. Однако мэр не согласился, что угощения достойны только приезжие.
«Давайте с ресторанами еще раз поговорим. Почему только для иногородних посетителей? Что это такое? Так нельзя! В первую очередь праздники делаются для жителей города. Потом уже, когда у вас дома хорошо и красиво, вам приятно гостей принимать. Всегда такое правило было. Это правило гостеприимства», — пояснил он свою позицию.
Напомним, празднование Масленицы в Ярославле пройдет с 16 по 22 февраля. Основной площадкой станет Советская площадь. Здесь пройдет концерт Надежды Бабкиной, развернется гастрономическая ярмарка, пройдут спортивные соревнования.
Достижения
Свой среди своих
Зарегистрироваться на сайте
Твой первый
Написать первый комментарий
Первая десятка
Написать 10 комментариев