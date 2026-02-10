Мэр потребовал подарочные блины для всех ярославцев на Масленицу

Мэр Ярославля потребовал скорректировать условия одной из праздничных акций, которая планировалась в городе на Масленицу. Речь идет о так называемом «блине для гостя» в кафе и ресторанах в Прощеное воскресенье. 10 февраля на общегородском совещании в мэрии заместитель начальника управления культуры Алексей Чикин рассказал, что такие блины решено подавать туристам в заведениях города. Однако мэр не согласился, что угощения достойны только приезжие.

«Давайте с ресторанами еще раз поговорим. Почему только для иногородних посетителей? Что это такое? Так нельзя! В первую очередь праздники делаются для жителей города. Потом уже, когда у вас дома хорошо и красиво, вам приятно гостей принимать. Всегда такое правило было. Это правило гостеприимства», — пояснил он свою позицию.