В России закрываются рестораны Rostic's. Чего ждать в Ярославской области

В России закрываются рестораны Rostic’s. Чего ждать в Ярославской области

Публикуем официальные данные

427
Узнайте, закроются ли рестораны Rostic's в Ярославской области

Узнайте, закроются ли рестораны Rostic’s в Ярославской области

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В соцсетях завирусилась информация о массовом закрытии сети ресторанов быстрого питания Rostic’s. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, заведения популярной сети периодически закрываются на реновацию.

Редакция 76.RU сделала запрос в Rostic’s, чтобы уточнить, планируются ли какие-то изменения в работе точек фастфуда в регионе. Нам ответили: «Рестораны в Ярославской области продолжают работу в обычном режиме».

Напомним, что раньше на месте ресторанов Rostic’s работала сеть KFC. В 2025 году заведения были переименованы. Это произошло после того, как в 2023 году европейская компания AmRest продала свой бизнес в России отечественной фирме «Смарт Сервис ЛТД».

Что известно про компании

AmRest — один из крупных ресторанных холдингов в Европе. Компания была основана в 1993 году в Польше, однако сейчас ее штаб-квартира расположена в Испании. В России AmRest работал с 2007 года, управлял более 250 заведениями под брендами KFC и Pizza Hut.

«Смарт Сервис ЛТД» принадлежит предпринимателям из Ижевска Константину Котову и Андрею Осколкову. По франшизе их компания управляла 41 заведением KFC в Удмуртии, Кировской области, Татарстане и Пермском крае. По данным «Контур.Фокуса» на конец 2024 года, ООО «Смарт Сервис ЛТД» заработало 15,9 млрд рублей чистой прибыли.

В Ярославле работают десять ресторанов быстрого питания Rostic’s. Их адреса:

  • ул. Комсомольская, 5;

  • ул. Победы, 41 (ТРЦ «Аура»);

  • ул. Республиканская, 7а;

  • пр. Машиностроителей, 9б (ТРЦ «Аврора»);

  • Ленинградский просп., 123 (ТРК «Альтаир»);

  • ул. Дорожная, 6а (ТРК «Вернисаж»);

  • Ленинградский просп., 40а;

  • Ленинградский просп., 42;

  • Тутаевское ш., 2б;

  • Московский проспект, 90.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
5
Гость
12 минут
булки вечно сырые давно не ходим туда!
Гость
30 минут
Всё равно не ходили. Покупать булку за 300 р это через чур
Гость
Рекомендуем