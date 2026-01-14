В России закрываются рестораны Rostic’s. Чего ждать в Ярославской области

AmRest — один из крупных ресторанных холдингов в Европе. Компания была основана в 1993 году в Польше, однако сейчас ее штаб-квартира расположена в Испании. В России AmRest работал с 2007 года, управлял более 250 заведениями под брендами KFC и Pizza Hut.

«Смарт Сервис ЛТД» принадлежит предпринимателям из Ижевска Константину Котову и Андрею Осколкову. По франшизе их компания управляла 41 заведением KFC в Удмуртии, Кировской области, Татарстане и Пермском крае. По данным «Контур.Фокуса» на конец 2024 года, ООО «Смарт Сервис ЛТД» заработало 15,9 млрд рублей чистой прибыли.