В России закрываются рестораны Rostic’s. Чего ждать в Ярославской области

В соцсетях завирусилась информация о массовом закрытии сети ресторанов быстрого питания Rostic’s. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, заведения популярной сети периодически закрываются на реновацию.
Редакция 76.RU сделала запрос в Rostic’s, чтобы уточнить, планируются ли какие-то изменения в работе точек фастфуда в регионе. Нам ответили: «Рестораны в Ярославской области продолжают работу в обычном режиме».
Напомним, что раньше на месте ресторанов Rostic’s работала сеть KFC. В 2025 году заведения были переименованы. Это произошло после того, как в 2023 году европейская компания AmRest продала свой бизнес в России отечественной фирме «Смарт Сервис ЛТД».
Что известно про компании
AmRest — один из крупных ресторанных холдингов в Европе. Компания была основана в 1993 году в Польше, однако сейчас ее штаб-квартира расположена в Испании. В России AmRest работал с 2007 года, управлял более 250 заведениями под брендами KFC и Pizza Hut.
«Смарт Сервис ЛТД» принадлежит предпринимателям из Ижевска Константину Котову и Андрею Осколкову. По франшизе их компания управляла 41 заведением KFC в Удмуртии, Кировской области, Татарстане и Пермском крае. По данным «Контур.Фокуса» на конец 2024 года, ООО «Смарт Сервис ЛТД» заработало 15,9 млрд рублей чистой прибыли.
В Ярославле работают десять ресторанов быстрого питания Rostic’s. Их адреса:
ул. Комсомольская, 5;
ул. Победы, 41 (ТРЦ «Аура»);
ул. Республиканская, 7а;
пр. Машиностроителей, 9б (ТРЦ «Аврора»);
Ленинградский просп., 123 (ТРК «Альтаир»);
ул. Дорожная, 6а (ТРК «Вернисаж»);
Ленинградский просп., 40а;
Ленинградский просп., 42;
Тутаевское ш., 2б;
Московский проспект, 90.