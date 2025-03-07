Популярная сеть фаст-фуда в Ярославле начнет работу под новым брендом. Что это значит

В Ярославле открылось кафе популярной сети фаст-фуда ROSTIC’S Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кафе KFC в Ярославле переименуют под бренд ROSTIC’S. Об этом порталу 76.RU рассказали в пресс-службе сети. Первая обновленная точка фастфуда открылась в ТРЦ «Аура» в центре города в конце февраля.

— На данный момент в Ярославле работает девять ресторанов сети, один из которых по адресу Ярославль, Победы, 41, ТРЦ «Аура» — уже под брендом ROSTIC’S. Остальные рестораны сети в городе Ярославль перейдут под бренд ROSTIC’S до конца марта, — сообщили 76.RU в пресс-службе сети ресторанов.

Напомним, в мае 2023 года управляющий ресторанами KFC в России холдинг AmRest закрыл сделку по продаже бизнеса и передал все права отечественной компании «Смарт Сервис Лтд». Новый владелец за 100 миллионов евро получил 215 ресторанов KFC в России, права на франшизу и бренд Rostic's. Смена вывесок в российских регионах началась сразу после сделки, спустя полтора года тренд дошел до Ярославля.

AmRest — один из крупных ресторанных холдингов в Европе. Компания была основана в 1993 году в Польше, однако сейчас её штаб-квартира расположена в Испании. В России AmRest работал с 2007 года, управлял 267 заведениями под брендами KFC и Pizza Hut.

В Ярославле откроют 9 кафе «Ростик’с» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сеть «Ростик’с» появилась в России в 1993 году. Как ранее сообщали наши коллеги из 74.RU, первые кафе с фастфудом открыл в Москве бизнесмен из Венесуэлы Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко. К 2003 году по всей стране работало 50 точек сети. В 2005 году произошло слияние двух компаний — «Ростик групп» и Yum! Brands, название бренда стало двойным. В 2011 году сеть была продана Yum! Brands, к концу 2012 года рестораны переименовали в KFC.

Что известно про управляющих ROSTIC’S Узнать По данным на 2023 год, «Смарт Сервис ЛТД» принадлежит предпринимателям из Ижевска Константину Котову и Андрею Осколкову. По франшизе их компания управляла 41 заведением KFC в Удмуртии, Кировской области, Татарстане и Пермском крае. Андрей Осколков с 2001 по 2003 годы занимал пост заместителя председателя правительства Удмуртии, а позже занялся бизнесом. На его счету 50 компаний, в том числе агропромышленный комплекс «Комос групп» с выручкой 17,2 миллиарда рублей за 2022 год. Его партнер, Константин Котов, руководит 11 предприятиями с чистой прибылью 107 миллионов рублей.

Где в Ярославле откроют кафе ROSTIC’S:

ТРЦ «Альтаир», Ленинградский проспект, 123;

Ленинградский пр-т, д. 40 А;

Тутаевское ш., д. 2;

Республиканская улица, д. 7А;

ТЦ «Аврора», пр-т Машиностроителей, д. 9Б;

Комсомольская, 5;

ТЦ «Пирамида», Московский проспект, 90;

ТРК «Вернисаж», п. Нагорный, Дорожная, 6А, Ярославского района.

К слову, в некоторых ресторанах сети, где еще не сменили вывески, начали продавать позиции из меню в новой упаковке. Как сообщили читатели 76.RU, коробочки ROSTIC’S появились в кафе KFC на улице Республиканской.