Опомнились, но было поздно: в Ярославле компания купила советский магазин за 999 квинтиллионов рублей

Опомнились, но было поздно: в Ярославле компания купила советский магазин за 999 квинтиллионов рублей

Ее обяжут выплатить сумму

Изначально «Дом Быта» продавали за 32,1 млн | Источник: мэрия Ярославля

Изначально «Дом Быта» продавали за 32,1 млн

Источник:

мэрия Ярославля

Компания выиграла торги по покупке «Дома Быта» в Ярославле, предложив «космическую» сумму — больше 999 квинтиллионов рублей. А после ООО «Астория» подало жалобу в Ярославское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) на организатора аукциона — КУМИ мэрии города Ярославля.

«Компания заявила, что непреднамеренно не предоставила ряд обязательных документов, требуемых правилами торгов», — сообщили в УФАС.

Что известно про ООО «Астория»

ООО «Астория» зарегистрировано в Северодвинске Архангельской области в 2022 году. Фирма принадлежит местным бизнесменам Александру Заборскому (50%) и Елене Беляковой (26%), а также компании по недвижимости ООО «Юр-Информ» (24%).

По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2024 года ООО «Астория» заработала два миллиона рублей чистой прибыли.

Однако официальная площадка, где проводили торги, подтвердила, что вся необходимая документация от компании была предоставлена.

Власти выложили видеоролик о здании

Источник:

мэрия Ярославля

«УФАС не нашло оснований для удовлетворения жалобы. Несмотря на попытку оспорить результаты торгов, ООО „Астория“ как победитель теперь обязано оплатить заявленную им же сумму за приобретение объекта муниципальной недвижимости по указанному адресу», — пояснили в ведомстве.

ООО «Астория» в числе 12 претендентов участвовало в электронных торгах по продаже муниципального имущества, расположенного на улице Чкалова, 31 в Ярославле.

«Общество заявило фантастическую сумму — 999 квинтиллионов 999 квадриллионов 999 триллионов 999 миллиардов 999 миллионов 999 тысяч 999 рублей 99 копеек (включая налог на добавленную стоимость). Предложенная цена соответствовала установленным правилам проведения торгов, поэтому по итоговому протоколу общество было признано победителем», — уточнили в антимонопольной службе.

«Дом Быта» на улице Чкалова, 31 был построен в 1961 году. Общая площадь трехэтажного здания — около 1000 квадратных метров.

В феврале 2025 года на продажу выставили те помещения, которые находятся в муниципальной собственности. Это ряд площадок в подвале, на первом и втором этажах общей площадью 557 квадратных метров. Остальные помещения уже находятся в частных руках и в региональной собственности.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Торги УФАС
Комментарии
18
Гость
2 часа
Ну вот и решён вопрос собираемости налогов по всей стране на века вперёд.
Гость
1 час
Несусветная глупость. Победитель может оказаться от преобретения недвижимости. Максимум что тему грозит, попадёт в реестр недобросовестных клиентов. Даже штрафа никакого не будет.
Читать все комментарии
