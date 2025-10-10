Опомнились, но было поздно: в Ярославле компания купила советский магазин за 999 квинтиллионов рублей

ООО «Астория» зарегистрировано в Северодвинске Архангельской области в 2022 году. Фирма принадлежит местным бизнесменам Александру Заборскому (50%) и Елене Беляковой (26%), а также компании по недвижимости ООО «Юр-Информ» (24%).

По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2024 года ООО «Астория» заработала два миллиона рублей чистой прибыли.