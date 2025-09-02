НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Остается только одно»: мэр Ярославля поручил штрафовать незаконных торговцев на улицах

«Остается только одно»: мэр Ярославля поручил штрафовать незаконных торговцев на улицах

Разбираемся, как не попасть в число нарушителей

630
13 комментариев
В Ярославле есть 340 льготных мест на торговых площадках | Источник: Александра Мамонтова / 76.ruВ Ярославле есть 340 льготных мест на торговых площадках | Источник: Александра Мамонтова / 76.ru

В Ярославле есть 340 льготных мест на торговых площадках

Источник:

Александра Мамонтова / 76.ru

Мэр Ярославля поручил усилить работу по привлечению к административной ответственности торговцев сельхозпродукцией в местах, не предназначенных для торговли.

Об этом он заявил на еженедельном совещании 2 сентября.

«Есть условия, которые позволяют сегодня свою выращенную продукцию прийти и продавать. Есть и крытая и открытая территория. Мы все возможности создали, значит, остается только одно — привлечение к административной ответственности тех, кто просто не хочет соблюдать закон», — отметил Артем Молчанов.

По словам начальника управления развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Варвары Моисеевой в Ярославле существуют 340 льготных мест на 13 торговых участках. Из них только 50% заняты продавцами, примерно 170 мест пустуют.

«Для получения бесплатного торгового участка нужно обратиться в администрацию рынка или ярмарки и предоставить документы: паспорт, книжку садоводческого товарищества, справку из администрации о наличии приусадебного хозяйства или документ из крестьянско-фермерского хозяйства», — объяснила Варвара Моисеева.

В мэрии также сообщили, что популярные места скопления незаконных торговцев им известны. На регулярной основе будут продолжаться облавы на незаконных торговцев.

Недавно наши коллеги из NGS55.RU писали о рисках приобретения продукции в незаконных торговых точках.

Комментарии
13
JayroslavMudryi
36 минут
да вы что мэр? Эти бабули своим горбом заработали ,дайти им место где можно поговорить, пообщаться,- продукцию свою реализовать! а то все диаспоры торгуют, скупили Туговую гору, им видите ли можно-за наличные
Гость
41 минута
да отстаньте вы от пенсионеров.... мер и ему подобные в деньгах не нуждаются. а у них пенсия с гулькин нос.
Читать все комментарии
