«Остается только одно»: мэр Ярославля поручил штрафовать незаконных торговцев на улицах

В Ярославле есть 340 льготных мест на торговых площадках Источник: Александра Мамонтова / 76.ru

Мэр Ярославля поручил усилить работу по привлечению к административной ответственности торговцев сельхозпродукцией в местах, не предназначенных для торговли.

Об этом он заявил на еженедельном совещании 2 сентября.

«Есть условия, которые позволяют сегодня свою выращенную продукцию прийти и продавать. Есть и крытая и открытая территория. Мы все возможности создали, значит, остается только одно — привлечение к административной ответственности тех, кто просто не хочет соблюдать закон», — отметил Артем Молчанов.

По словам начальника управления развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Варвары Моисеевой в Ярославле существуют 340 льготных мест на 13 торговых участках. Из них только 50% заняты продавцами, примерно 170 мест пустуют.

«Для получения бесплатного торгового участка нужно обратиться в администрацию рынка или ярмарки и предоставить документы: паспорт, книжку садоводческого товарищества, справку из администрации о наличии приусадебного хозяйства или документ из крестьянско-фермерского хозяйства», — объяснила Варвара Моисеева.

В мэрии также сообщили, что популярные места скопления незаконных торговцев им известны. На регулярной основе будут продолжаться облавы на незаконных торговцев.