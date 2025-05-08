Стало известно, по каким улицам пройдет «Бессмертный полк» в Ярославле

«Бессмертный полк» в Ярославле пройдет в 11:15 9 мая Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Стало известно, по каким улицам в Ярославле пройдет «Бессмертный полк» (0+) 9 мая. В 2025 году акция состоится в офлайн формате.

«Полк пройдет по улице Советская. Голова Полка будет формироваться в районе улицы Победа в сторону разворотного кольца у Шинного завода», — сообщили на сайте «Девятоемая76.рф».

Сбор участников запланирован в 10 утра. Начало шествия — в 11:15 часов. Протяженность маршрута составит 2–2,5 километра.

Схема движения бессметного полка Источник: мэрия Ярославля











Присоединится к шествию можно через входные группы, расположенные:

на улице Победы (со стороны Волги и центра);

на проспекте Ленина (со стороны Волги и центра);

у разворотного кольца возле Шинного завода (в районе улице Зои Космодемьянской).

Колонну «Бессмертного полка» будут сопровождать порядка 350 волонтеров. В мэрии предупредили, что все участники акции должны будут пройти зону досмотра.

«С собой запрещено проносить любые жидкости (включая воду в пластиковой таре), а также колющие и режущие предметы, огнеопасные и взрывчатые, наркотические и ядовитые вещества, любые виды оружия. Рекомендуем не брать с собой объемные сумки и рюкзаки и ограничиться минимальным набором необходимых вещей. Не рекомендуем брать на шествие домашних животных», — сообщили в городской администрации.

Власти уточнили, что участие детей в «Бессмертном полку» допускается только под контролем взрослых.

Также будет возможность поучаствовать в «Бессмертном полку» онлайн. Для этого заранее надо подать заявку на сайте. Трансляция начнется 9 мая в 12:00.

Ранее власти сообщили, что на время проведения праздничных мероприятий в центре города будет ограничен проезд для автомобилей. На перекрытых улицах запретят передвигаться на электросамокатах. Также скорректируют расписание работы общественного транспорта.