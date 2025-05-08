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9 мая в Ярославле
Город 9 Мая в Ярославле Стало известно, по каким улицам пройдет «Бессмертный полк» в Ярославле

Стало известно, по каким улицам пройдет «Бессмертный полк» в Ярославле

Публикуем схему движения

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11 комментариев
«Бессмертный полк» в Ярославле пройдет в 11:15&nbsp;9 мая | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU«Бессмертный полк» в Ярославле пройдет в 11:15&nbsp;9 мая | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

«Бессмертный полк» в Ярославле пройдет в 11:15 9 мая

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Стало известно, по каким улицам в Ярославле пройдет «Бессмертный полк» (0+) 9 мая. В 2025 году акция состоится в офлайн формате.

«Полк пройдет по улице Советская. Голова Полка будет формироваться в районе улицы Победа в сторону разворотного кольца у Шинного завода», — сообщили на сайте «Девятоемая76.рф».

Сбор участников запланирован в 10 утра. Начало шествия — в 11:15 часов. Протяженность маршрута составит 2–2,5 километра.

Схема движения бессметного полка | Источник: мэрия ЯрославляСхема движения бессметного полка | Источник: мэрия Ярославля

Схема движения бессметного полка

Источник:

мэрия Ярославля

Присоединится к шествию можно через входные группы, расположенные:

  • на улице Победы (со стороны Волги и центра);

  • на проспекте Ленина (со стороны Волги и центра);

  • у разворотного кольца возле Шинного завода (в районе улице Зои Космодемьянской).

Колонну «Бессмертного полка» будут сопровождать порядка 350 волонтеров. В мэрии предупредили, что все участники акции должны будут пройти зону досмотра.

«С собой запрещено проносить любые жидкости (включая воду в пластиковой таре), а также колющие и режущие предметы, огнеопасные и взрывчатые, наркотические и ядовитые вещества, любые виды оружия. Рекомендуем не брать с собой объемные сумки и рюкзаки и ограничиться минимальным набором необходимых вещей. Не рекомендуем брать на шествие домашних животных», — сообщили в городской администрации.

Власти уточнили, что участие детей в «Бессмертном полку» допускается только под контролем взрослых.

Также будет возможность поучаствовать в «Бессмертном полку» онлайн. Для этого заранее надо подать заявку на сайте. Трансляция начнется 9 мая в 12:00.

Ранее власти сообщили, что на время проведения праздничных мероприятий в центре города будет ограничен проезд для автомобилей. На перекрытых улицах запретят передвигаться на электросамокатах. Также скорректируют расписание работы общественного транспорта.

Полную программу празднования 9 Мая в Ярославле опубликовали в этом материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Бессмертный полк 9 Мая
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Комментарии
11
Гость
5 часов
В колонне всегда много пожилых людей Им вода нужна хотя бы для того, чтобы запить таблетку, если почувствуют себя не очень хорошо. По-моему, запрет на воду - это перебор.
Гость
5 часов
Воду то почему нельзя? Можно же требовать отпить, но без воды это жесть
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