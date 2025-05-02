В Ярославле сократят маршруты автобусов на 9 Мая. Как будет работать общественный транспорт

автобус № 13 — от улицы Суздальская до улицы Первомайской, от завода «Машприбор» до Октябрьской площади;

автобус № 33 — от ПАТП-1 до улицы Первомайской, от Областной больницы до Октябрьской площади;

автобус № 53 — от ТРК «Ярославский Вернисаж» до улицы Первомайской, от гипермаркета «Глобус» до Октябрьской площади;

автобус № 56 — от посёлка Прибрежный до улицы Первомайской, от завода «Машприбор» до Октябрьской площади;

автобус № 58 — от Фабрики «Красный Перевал» до площади Карла Маркса, от Нижнего посёлка до Октябрьской площади;

автобус № 59 — от вокзала Ярославль Главный до площади Карла Маркса, от Областной больницы до Октябрьской площади;

автобус № 64 — от вокзала Ярославль Главный до площади Карла Маркса, от улицы Сиреневой до Октябрьской площади;

автобус № 68 — от улицы Большие Полянки до улицы Первомайской, от улицы Космонавтов до Октябрьской площади;

автобус № 84С — от посёлка Куйбышева до улицы Первомайской, от Областной больницы до Октябрьской площади;

автобус № 85 — от посёлка Ивняки до площади Карла Маркса, от завода «Машприбор» до Октябрьской площади;