В Ярославле сократят маршруты автобусов на 9 Мая. Как будет работать общественный транспорт

В Ярославле во время празднования Дня Победы, 9 мая, изменится расписание движения нескольких автобусов и троллейбусов. Об этом рассказали в мэрии.
«С 4:00 до 15:00 в Ярославле изменится схема движения общественного транспорта», — уточнили в городской администрации.
Укоротят движение:
троллейбус № 1 от Ярославля Главного до площади Волкова;
троллейбус № 3 от Фабрики «Красный Перевал» до Октябрьской площади;
троллейбус № 9 от микрорайона «Кресты» до улицы Первомайской;
автобус № 2 от улицы Большие Полянки до улицы Первомайской;
автобус № 6 — от посёлка Норское до площади Карла Маркса;
автобус № 12 — от Нижнего посёлка до Октябрьской площади;
автобус № 14 — от Игнатовского кладбища до Октябрьской площади;
автобус № 17 — от посёлка Ивняки до площади Карла Маркса;
автобус № 19К — от улицы Гудованцева до улицы Первомайской;
автобус № 21 — от посёлка Очапки до Октябрьской площади;
автобус № 22 — от Нижнего посёлка до Октябрьской площади;
автобус № 24 — от Долматово до Октябрьской площади;
автобус № 26 — от станции Филино до Октябрьской площади;
автобус № 27 — от Софийской церкви до Октябрьской площади;
автобус № 34 — от Толгского монастыря до Октябрьской площади;
автобусы № 55, 67 — от завода «Машприбор» до Октябрьской площади;
автобус № 92 — от улицы Павлова до улицы Первомайской;
автобус № 119 — от ЖК «Зелёный Квартал» до Октябрьской площади;
автобусы № 121, 121А — от Филино до Октябрьской площади;
автобус № 124К — от Прусово до Октябрьской площади;
автобусы № 139, 139А — от Заволжья до Октябрьской площади;
автобус № 140 — от Левцово до Октябрьской площади;
автобус № 140К — от Григорьевского до Октябрьской площади;
автобус № 143 — от ЖК «Зелёный Бор» до Октябрьской площади;
автобус № 148 — от Ярославки до Октябрьской площади.
Разделят на две части:
автобус № 13 — от улицы Суздальская до улицы Первомайской, от завода «Машприбор» до Октябрьской площади;
автобус № 33 — от ПАТП-1 до улицы Первомайской, от Областной больницы до Октябрьской площади;
автобус № 53 — от ТРК «Ярославский Вернисаж» до улицы Первомайской, от гипермаркета «Глобус» до Октябрьской площади;
автобус № 56 — от посёлка Прибрежный до улицы Первомайской, от завода «Машприбор» до Октябрьской площади;
автобус № 58 — от Фабрики «Красный Перевал» до площади Карла Маркса, от Нижнего посёлка до Октябрьской площади;
автобус № 59 — от вокзала Ярославль Главный до площади Карла Маркса, от Областной больницы до Октябрьской площади;
автобус № 64 — от вокзала Ярославль Главный до площади Карла Маркса, от улицы Сиреневой до Октябрьской площади;
автобус № 68 — от улицы Большие Полянки до улицы Первомайской, от улицы Космонавтов до Октябрьской площади;
автобус № 84С — от посёлка Куйбышева до улицы Первомайской, от Областной больницы до Октябрьской площади;
автобус № 85 — от посёлка Ивняки до площади Карла Маркса, от завода «Машприбор» до Октябрьской площади;
автобус № 99 — от вокзала Ярославль Главный до Торгового переулка, от гипермаркета «Глобус» до Октябрьской площади.
Движение в объезд:
автобусы № 1, 5, 97, 97С — на участке между площадью Карла Маркса и площадью Волкова в обоих направлениях по проспекту Ленина, проспекту Толбухина, улице Свободы;
автобусы № 42, 44, 50, 60, 66, 71С — на участке между площадью Карла Маркса и площадью Волкова в обоих направлениях по улице Победы, улице Свободы;
автобусы № 57 — на участке между ТРК «РИО» и площадью Волкова в обоих направлениях по проспекту Октября, проспекту Ленина, проспекту Толбухина, улице Свободы;
автобусы № 23, 32, 90 — на участке между ТРК «РИО» и Октябрьской площадью в обоих направлениях по улице Полушкина Роща, улице Республиканской;
автобусы № 30, 128 — на участке между площадью Карла Маркса и Октябрьской площадью в обоих направлениях по проспекту Октября до развязки Юбилейного моста, улице Полушкина Роща, улице Республиканской;
автобус № 94С — на участке между площадью Карла Маркса и Московским вокзалом в обоих направлениях по проспекту Ленина, проспекту Толбухина, Толбухинскому мосту, улице Большой Фёдоровской, улице Наумова, Московскому проспекту (обратно через улицу Ямскую).
Ранее мы публиковали программу празднования на 9 Мая в Ярославле. В этот день планируют перекрыть центральные улицы.