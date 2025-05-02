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Дороги и транспорт 9 Мая в Ярославле В Ярославле сократят маршруты автобусов на 9 Мая. Как будет работать общественный транспорт

В Ярославле сократят маршруты автобусов на 9 Мая. Как будет работать общественный транспорт

Публикуем данные от мэрии

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Как изменится движение транспорта в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак изменится движение транспорта в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как изменится движение транспорта в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле во время празднования Дня Победы, 9 мая, изменится расписание движения нескольких автобусов и троллейбусов. Об этом рассказали в мэрии.

«С 4:00 до 15:00 в Ярославле изменится схема движения общественного транспорта», — уточнили в городской администрации.

Укоротят движение:

  • троллейбус № 1 от Ярославля Главного до площади Волкова;

  • троллейбус № 3 от Фабрики «Красный Перевал» до Октябрьской площади;

  • троллейбус № 9 от микрорайона «Кресты» до улицы Первомайской;

  • автобус № 2 от улицы Большие Полянки до улицы Первомайской;

  • автобус № 6 — от посёлка Норское до площади Карла Маркса;

  • автобус № 12 — от Нижнего посёлка до Октябрьской площади;

  • автобус № 14 — от Игнатовского кладбища до Октябрьской площади;

  • автобус № 17 — от посёлка Ивняки до площади Карла Маркса;

  • автобус № 19К — от улицы Гудованцева до улицы Первомайской;

  • автобус № 21 — от посёлка Очапки до Октябрьской площади;

  • автобус № 22 — от Нижнего посёлка до Октябрьской площади;

  • автобус № 24 — от Долматово до Октябрьской площади;

  • автобус № 26 — от станции Филино до Октябрьской площади;

  • автобус № 27 — от Софийской церкви до Октябрьской площади;

  • автобус № 34 — от Толгского монастыря до Октябрьской площади;

  • автобусы № 55, 67 — от завода «Машприбор» до Октябрьской площади;

  • автобус № 92 — от улицы Павлова до улицы Первомайской;

  • автобус № 119 — от ЖК «Зелёный Квартал» до Октябрьской площади;

  • автобусы № 121, 121А — от Филино до Октябрьской площади;

  • автобус № 124К — от Прусово до Октябрьской площади;

  • автобусы № 139, 139А — от Заволжья до Октябрьской площади;

  • автобус № 140 — от Левцово до Октябрьской площади;

  • автобус № 140К — от Григорьевского до Октябрьской площади;

  • автобус № 143 — от ЖК «Зелёный Бор» до Октябрьской площади;

  • автобус № 148 — от Ярославки до Октябрьской площади.

Разделят на две части:

  • автобус № 13 — от улицы Суздальская до улицы Первомайской, от завода «Машприбор» до Октябрьской площади;

  • автобус № 33 — от ПАТП-1 до улицы Первомайской, от Областной больницы до Октябрьской площади;

  • автобус № 53 — от ТРК «Ярославский Вернисаж» до улицы Первомайской, от гипермаркета «Глобус» до Октябрьской площади;

  • автобус № 56 — от посёлка Прибрежный до улицы Первомайской, от завода «Машприбор» до Октябрьской площади;

  • автобус № 58 — от Фабрики «Красный Перевал» до площади Карла Маркса, от Нижнего посёлка до Октябрьской площади;

  • автобус № 59 — от вокзала Ярославль Главный до площади Карла Маркса, от Областной больницы до Октябрьской площади;

  • автобус № 64 — от вокзала Ярославль Главный до площади Карла Маркса, от улицы Сиреневой до Октябрьской площади;

  • автобус № 68 — от улицы Большие Полянки до улицы Первомайской, от улицы Космонавтов до Октябрьской площади;

  • автобус № 84С — от посёлка Куйбышева до улицы Первомайской, от Областной больницы до Октябрьской площади;

  • автобус № 85 — от посёлка Ивняки до площади Карла Маркса, от завода «Машприбор» до Октябрьской площади;

  • автобус № 99 — от вокзала Ярославль Главный до Торгового переулка, от гипермаркета «Глобус» до Октябрьской площади.

Движение в объезд:

  • автобусы № 1, 5, 97, 97С — на участке между площадью Карла Маркса и площадью Волкова в обоих направлениях по проспекту Ленина, проспекту Толбухина, улице Свободы;

  • автобусы № 42, 44, 50, 60, 66, 71С — на участке между площадью Карла Маркса и площадью Волкова в обоих направлениях по улице Победы, улице Свободы;

  • автобусы № 57 — на участке между ТРК «РИО» и площадью Волкова в обоих направлениях по проспекту Октября, проспекту Ленина, проспекту Толбухина, улице Свободы;

  • автобусы № 23, 32, 90 — на участке между ТРК «РИО» и Октябрьской площадью в обоих направлениях по улице Полушкина Роща, улице Республиканской;

  • автобусы № 30, 128 — на участке между площадью Карла Маркса и Октябрьской площадью в обоих направлениях по проспекту Октября до развязки Юбилейного моста, улице Полушкина Роща, улице Республиканской;

  • автобус № 94С — на участке между площадью Карла Маркса и Московским вокзалом в обоих направлениях по проспекту Ленина, проспекту Толбухина, Толбухинскому мосту, улице Большой Фёдоровской, улице Наумова, Московскому проспекту (обратно через улицу Ямскую).

Ранее мы публиковали программу празднования на 9 Мая в Ярославле. В этот день планируют перекрыть центральные улицы.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
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