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Дороги и транспорт В выходные с центральных улиц Ярославля уберут самокаты: причина

В выходные с центральных улиц Ярославля уберут самокаты: причина

Публикуем подробности заявления мэрии города

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4 комментария
Самокаты уберут с центральных улиц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Самокаты уберут с центральных улиц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Самокаты уберут с центральных улиц

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

6 мая в Ярославля сообщили о вводе ограничений на использование самокатов 9 мая в центральной части города.

«7 мая организаторы вывезут самокаты за пределы перекрытых улиц. Вместе с этим самокаты запрограммируют на блокировку движения в зоне запрета», — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Данное решение было принято, чтобы исключить возможные риски.

«С целью обеспечения комфорта жителей и гостей города передвижение на средстве индивидуальной мобильности будет невозможно в зоне, где ограничено движение транспорта», — дополнили в мэрии Ярославля.

Во время праздника будут перекрыты центральные улицы города.

Ярославль готовится к празднованию 9 Мая. Стала известна программа мероприятий. В этот день горожан ожидают торжественный парад, традиционное шествие с портретами ветеранов «Бессмертный полк» и салют.

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корреспондент
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Комментарии
4
Гость
8 часов
Наконец то это зло уберут!
Гость
7 часов
это зло нужно убрать с улиц на постоянной основе
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