В выходные с центральных улиц Ярославля уберут самокаты: причина

6 мая в Ярославля сообщили о вводе ограничений на использование самокатов 9 мая в центральной части города.
«7 мая организаторы вывезут самокаты за пределы перекрытых улиц. Вместе с этим самокаты запрограммируют на блокировку движения в зоне запрета», — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Данное решение было принято, чтобы исключить возможные риски.
«С целью обеспечения комфорта жителей и гостей города передвижение на средстве индивидуальной мобильности будет невозможно в зоне, где ограничено движение транспорта», — дополнили в мэрии Ярославля.
Во время праздника будут перекрыты центральные улицы города.
Ярославль готовится к празднованию 9 Мая. Стала известна программа мероприятий. В этот день горожан ожидают торжественный парад, традиционное шествие с портретами ветеранов «Бессмертный полк» и салют.