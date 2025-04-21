Заслуженные артисты Республики Беларусь и камерный хор исполнят военные произведения

Заключительные «Чтения Победы» (6+), посвященные героизму белорусского народа в Великой Отечественной войне, пройдут в Минске, в «Доме Москвы».
В мероприятии примут участие заслуженные артисты республики Руслан Алехно, Андрей Душечкин, Александр Авраменко и другие, а также Камерный хор Республики Беларусь.
На сцене прозвучат строки из произведений Якуба Коласа, Алеся Адамовича, Владимира Короткевича, Расула Гамзатова, Константина Симонова, Александра Твардовского и других авторов, а также отрывки из писем фронтовиков и песни, прославляющие подвиг советского народа.
Белоруссия первой приняла на себя удар вермахта, став местом ожесточенных сражений. Ключевой темой «Чтений Победы» станет мощное партизанское движение, развернувшееся по всей республике и включавшее в себя людей всех национальностей и возрастов.
«Чтения Победы» — это масштабный проект, рассказывающий о великих подвигах солдат и простых граждан во время Великой Отечественной войны, будь то их героическое участие в боевых действиях на передовой, защита Отчизны или самоотверженный труд на заводах и фабриках в тылу. В серии публичных мероприятий принимают участие известные актеры театра и кино, музыканты и общественные деятели. Ранее «Чтения Победы» уже прошли в Москве, Волгограде, Калининграде и Ташкенте.