Заслуженные артисты Республики Беларусь и камерный хор исполнят военные произведения

Ключевой темой «Чтений Победы» станет партизанское движение Источник: «Чтения Победы»











Заключительные «Чтения Победы» (6+), посвященные героизму белорусского народа в Великой Отечественной войне, пройдут в Минске, в «Доме Москвы».

В мероприятии примут участие заслуженные артисты республики Руслан Алехно, Андрей Душечкин, Александр Авраменко и другие, а также Камерный хор Республики Беларусь.

На сцене прозвучат строки из произведений Якуба Коласа, Алеся Адамовича, Владимира Короткевича, Расула Гамзатова, Константина Симонова, Александра Твардовского и других авторов, а также отрывки из писем фронтовиков и песни, прославляющие подвиг советского народа.

Белоруссия первой приняла на себя удар вермахта, став местом ожесточенных сражений. Ключевой темой «Чтений Победы» станет мощное партизанское движение, развернувшееся по всей республике и включавшее в себя людей всех национальностей и возрастов.