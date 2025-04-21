НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

облачно, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

 750мм 31%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,14
EUR 92,22
День рождения губернатора
Пройдет первая гроза
Кредиты ярославцев
Останемся без рыбы?
Дайджест ко Дню Победы
Погода на неделю
Закупят новый транспорт
Пытаемся выиграть миллионы
Когда запустят «Метеор»
Город Заслуженные артисты Республики Беларусь и камерный хор исполнят военные произведения

Заслуженные артисты Республики Беларусь и камерный хор исполнят военные произведения

В Минске пройдут заключительные «Чтения Победы»

217
Написать комментарий
Ключевой темой «Чтений Победы» станет партизанское движение | Источник: «Чтения Победы»Ключевой темой «Чтений Победы» станет партизанское движение | Источник: «Чтения Победы»

Ключевой темой «Чтений Победы» станет партизанское движение

Источник:

«Чтения Победы»

Заключительные «Чтения Победы» (6+), посвященные героизму белорусского народа в Великой Отечественной войне, пройдут в Минске, в «Доме Москвы».

В мероприятии примут участие заслуженные артисты республики Руслан Алехно, Андрей Душечкин, Александр Авраменко и другие, а также Камерный хор Республики Беларусь.

На сцене прозвучат строки из произведений Якуба Коласа, Алеся Адамовича, Владимира Короткевича, Расула Гамзатова, Константина Симонова, Александра Твардовского и других авторов, а также отрывки из писем фронтовиков и песни, прославляющие подвиг советского народа.

Белоруссия первой приняла на себя удар вермахта, став местом ожесточенных сражений. Ключевой темой «Чтений Победы» станет мощное партизанское движение, развернувшееся по всей республике и включавшее в себя людей всех национальностей и возрастов.

«Чтения Победы» — это масштабный проект, рассказывающий о великих подвигах солдат и простых граждан во время Великой Отечественной войны, будь то их героическое участие в боевых действиях на передовой, защита Отчизны или самоотверженный труд на заводах и фабриках в тылу. В серии публичных мероприятий принимают участие известные актеры театра и кино, музыканты и общественные деятели. Ранее «Чтения Победы» уже прошли в Москве, Волгограде, Калининграде и Ташкенте.

ПО ТЕМЕ
Вера Новосельцева
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
В погоне за затерянным городом. Стоит ли играть в первую игру о Республике Алтай
Ирина Господаренко
Мнение
«Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате
Анонимный автор
Мнение
Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»
Артем Ушков
блогер
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«80 тысяч уходит только на еду»: домохозяйка с тремя детьми рассказала о своих тратах
Александра
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление