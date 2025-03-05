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Город Будет ли в Ярославле салют на 9 мая: ответ мэрии

Будет ли в Ярославле салют на 9 мая: ответ мэрии

Как в городе отметят День Победы

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В Ярославле будет салют на 9 мая | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле будет салют на 9 мая | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле будет салют на 9 мая

Источник:

В мэрии Ярославля сообщили, что в 2025 году в День Победы планируется салют.

— Его организатором станет мэрия, — сообщили власти порталу 76.RU.

Напомним, в последний раз в Ярославле запускали салют на 9 мая в 2023 году. В прошлом году его отменили из соображений безопасности.

Кроме того, в Ярославле в 2025 году в новом формате пройдет акция «Бессмертный полк». Портреты героев установят на стендах на улице Победы.

— Разместить фотографию своего героя может любой ярославец — нужно заполнить электронную заявку и прикрепить фотографии героя. Заполнить заявку можно по ссылке, — указали в мэрии.

В городской администрации обратили внимание, что в муниципальных учреждениях помогут горожанам отсканировать портреты участников Великой Отечественной войны. Полный список адресов, где можно отсканировать портреты — читайте в этом материале.

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День Победы 9 Мая Салют Салют 9 Мая Мэрия
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