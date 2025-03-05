Будет ли в Ярославле салют на 9 мая: ответ мэрии

В Ярославле будет салют на 9 мая Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В мэрии Ярославля сообщили, что в 2025 году в День Победы планируется салют.

— Его организатором станет мэрия, — сообщили власти порталу 76.RU.

Напомним, в последний раз в Ярославле запускали салют на 9 мая в 2023 году. В прошлом году его отменили из соображений безопасности.

Кроме того, в Ярославле в 2025 году в новом формате пройдет акция «Бессмертный полк». Портреты героев установят на стендах на улице Победы.

— Разместить фотографию своего героя может любой ярославец — нужно заполнить электронную заявку и прикрепить фотографии героя. Заполнить заявку можно по ссылке, — указали в мэрии.