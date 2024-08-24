«Не светится лампа и полморды»: что случилось с ЛЭП-медведем на Московском проспекте в Ярославле

Жители города заметили, что медведь частично не подсвечивается Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Т.me











Жители Ярославля на днях заметили, что ЛЭП-медведь на пересечении Московского проспекта и улицы Кривова подсвечивается не полностью. Запись об этом опубликовали в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)» 21 августа.

— Сообщают, что у медведя не светится лапа и полморды. Отключили за неуплату? — задались вопросом жители города.

Мы задали вопрос о подсветке стилизованной электроопоры в «Ярэнерго». Там сообщили, что в ближайшее время ее приведут в порядок.

— Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» проверят работу подсветки опоры. Оборудование находится на гарантии у подрядной организации, выполнявшей проект. Подсветка будет в ближайшее время восстановлена в рамках исполнения гарантийных обязательств, — рассказали 76.RU в компании.

Напомним, в октябре 2022 года на сайте мэрии появилось постановление о том, что на пересечении Московского проспекта и улицы Кривова хотят установить электроопору в виде медведя высотой 31,22 метра. Это высота половины городского колеса обозрения. Инициатором проекта выступила компания «Россети». Но прежде чем приступить к работам, мэрия провела общественные обсуждения проекта. Но их признали несостоявшимися, так как местные жители не внесли в проект свои замечания и предложения. А потому ответственность за решение — возводить конструкцию или нет — переложили на плечи мэра Ярославля.

Медведя собирали поэтапно. Рабочие начали с установки задних лап, а потом добавляли верхние части конструкции. Тогда они обещали, что стилизованная электроопора будет закончена до Нового года. В целом так и вышло. ЛЭП была готова уже к середине декабря. За неделю до праздника медведь засиял, но ярославцы сразу попросили не включать подсветку, чтобы яркий свет не бил в окна жителей соседних домов.