Выиграете себе лишний час сна: 7 ленивых завтраков, которые можно приготовить с вечера

Подготовка завтрака с вечера заметно сокращает утреннюю суету — и позволяет подольше поспать Источник: GPT

Будильник звонит слишком рано, кофе еще не успел подействовать, а времени на готовку катастрофически не хватает. Знакомая ситуация? Именно поэтому всё больше людей стараются перенести часть утренних забот на вечер. Тем более что многие завтраки от этого только выигрывают. Одни становятся вкуснее после ночи в холодильнике, другие успевают настояться и раскрыть аромат, а третьи достаточно просто достать и подать на стол. Такой подход помогает не только экономить драгоценные минуты, но и избавляет от соблазна ограничиться случайным перекусом на бегу. Мы собрали восемь проверенных завтраков, которые можно приготовить заранее.

Ленивая овсянка в банке

Этот завтрак давно стал настоящей звездой социальных сетей, и причина его популярности вполне понятна. Овсяные хлопья не нужно варить: достаточно смешать их с молоком или йогуртом и оставить в холодильнике до утра. За ночь они впитывают жидкость и становятся мягкими, сохраняя приятную текстуру.

Дополнить основу можно ягодами, фруктами, орехами, семенами или медом. В результате получается сбалансированный завтрак, который удобно есть даже по дороге на работу. А еще одна банка легко превращается в десятки разных рецептов — достаточно поменять начинку.

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 50 г;

молоко — 150 мл;

банан — 1 шт.;

мед — 1 ст. л.;

корица — 1 щепотка.

Овсяные хлопья за ночь становятся мягкими без варки Источник: GPT

Как готовить:

Разомните банан вилкой. Смешайте его с овсяными хлопьями. Добавьте мед и корицу. Влейте молоко. Перемешайте содержимое банки. Закройте крышкой. Оставьте в холодильнике на ночь.

Рисовый пудинг

Если обычная каша кажется слишком скучной, стоит обратить внимание на рисовый пудинг. По сути это нежный десерт, который вполне способен заменить полноценный завтрак. Отварной рис за ночь пропитывается молоком и становится особенно мягким. Добавление ванили, корицы или фруктов делает вкус более выразительным. Утром блюдо можно есть как холодным, так и слегка подогреть. В любом случае получится уютный завтрак, который напоминает домашние сладости из детства.

Ингредиенты:

круглый рис — 80 г;

молоко — 300 мл;

сахар — 1 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

ягоды или фрукты — 50 г.

Рис хорошо впитывает аромат добавок во время хранения Источник: GPT

Как готовить:

Отварите рис до мягкости. Добавьте молоко и оба вида сахара. Проварите еще 5 минут. Остудите массу. Разложите по баночкам. Добавьте ягоды или фрукты. Уберите в холодильник до утра.

Ночная гречка

Гречка редко ассоциируется с быстрым завтраком, хотя именно она отлично подходит для вечерней заготовки. Крупу достаточно залить кефиром или натуральным йогуртом и оставить в холодильнике. За ночь она становится мягкой и приобретает нежный вкус. Такой вариант особенно нравится тем, кто следит за рационом и предпочитает максимально простые продукты. При желании утром можно добавить мед, сухофрукты или свежие ягоды.

Ингредиенты:

гречневая крупа — 60 г;

кефир — 200 мл;

мед — 1 ч. л.;

ягоды — 50 г.

Простые продукты помогают дольше сохранять чувство сытости Источник: GPT

Как готовить:

Промойте гречку. Переложите ее в контейнер. Залейте кефиром. Закройте крышкой. Уберите в холодильник на ночь. Утром добавьте мед. Украсьте ягодами перед подачей.

Завтрак в лаваше с омлетом

Этот вариант особенно хорош для тех, кто любит плотные и сытные завтраки. Лаваш с омлетом удобно приготовить вечером и хранить в холодильнике до утра. Внутрь можно добавить сыр, зелень, овощи или кусочки курицы. Получается своеобразный домашний ролл, который легко взять с собой. Утром его достаточно слегка разогреть, хотя многие с удовольствием едят его и холодным.

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

сыр — 50 г;

зелень — 20 г;

соль — по вкусу.

Заготовки позволяют не тратить время на готовку утром Источник: GPT

Как готовить:

Взбейте яйца с солью. Приготовьте омлет на сковороде. Натрите сыр и измельчите зелень. Выложите начинку на лаваш. Сверните плотный рулет. Остудите. Уберите в холодильник до утра. Утром при желании разогрейте несколько минут в микроволновке или на сковороде.

Турецкий завтрак

Готовые наборы для завтрака в Турции можно встретить во многих супермаркетах. Здесь нет сложной готовки: главное — заранее подготовить продукты и красиво разложить их по небольшим пиалам. Обычно на стол ставят оливки, несколько видов сыра, свежие овощи, мед, варенье и вареные яйца. Утром остается только достать набор из холодильника и заварить чай. Получается разнообразно, сытно и очень атмосферно.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

сыр — 100 г;

оливки — 50 г;

помидоры — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

мед — 2 ст. л.;

варенье — 2 ст. л.

Разнообразие делает первый прием пищи более привлекательным Источник: GPT

Как готовить:

Отварите яйца вкрутую. Нарежьте овощи. Подготовьте сыр и оливки. Разложите продукты по отдельным емкостям с крышечками или накройте их пещевой пленкой. Уберите в холодильник. Утром подайте с хлебом и чаем.

Запеченная овсянка с фруктами

Этот рецепт понравится тем, кто любит аромат домашней выпечки. По вкусу блюдо напоминает что-то среднее между пирогом и кашей. Большой плюс в том, что приготовить его можно сразу на несколько дней. После ночи в холодильнике запеченная овсянка становится плотнее и легко режется на порции. Особенно хорошо сочетается с яблоками, бананами и ягодами.

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 200 г;

молоко — 300 мл;

яйца — 2 шт.;

яблоко — 1 шт.;

банан — 1 шт.;

мед — 2 ст. л.

Готовое блюдо может обеспечить вас завтраком на несколько дней подряд Источник: GPT

Как готовить:

Банан очистите и разомните вилкой до состояния пюре. Яблоко вымойте, удалите сердцевину и натрите на крупной терке. В глубокой миске взбейте яйца до однородности. Добавьте молоко и мед, еще раз перемешайте венчиком. Всыпьте овсяные хлопья и тщательно размешайте массу. Добавьте тертое яблоко и банановое пюре, равномерно распределив их по смеси. Оставьте массу на 5–10 минут, чтобы хлопья слегка впитали жидкость. Смажьте форму для выпечки небольшим количеством масла. Переложите овсяную смесь в форму и разровняйте поверхность ложкой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут до золотистого оттенка. Полностью остудите готовую овсянку. Нарежьте на порционные кусочки, переложите в контейнер и уберите в холодильник.

Творожная запеканка

Настоящая классика, которая не теряет популярности десятилетиями. Творожная запеканка хороша тем, что готовится один раз и обеспечивает завтраками на несколько дней вперед. После ночи в холодильнике она становится плотнее и легче нарезается. Подавать ее можно со сметаной, вареньем, ягодами или медом. Такой завтрак нравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты:

творог — 500 г;

яйца — 2 шт.;

манка — 3 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.

Творог остается одним из самых популярных продуктов для завтрака Источник: GPT

Как готовить:

Творог переложите в глубокую миску и разомните вилкой, чтобы не осталось крупных комочков. Добавьте яйца и тщательно перемешайте массу. Всыпьте сахар и манку. Добавьте сметану и снова перемешайте до однородности. Оставьте смесь на 10–15 минут, чтобы манка немного набухла. Форму для выпечки слегка смажьте сливочным или растительным маслом. Выложите творожную массу в форму и аккуратно разровняйте верх лопаткой. По желанию смажьте поверхность тонким слоем сметаны — так получится красивая румяная корочка. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, около 35–40 минут. Достаньте запеканку и полностью остудите при комнатной температуре. Уберите в холодильник на ночь. Утром нарежьте порционными кусками и подавайте с ягодами, медом, вареньем или сметаной.

Творожный завтрак с гранолой и ягодами

По сути это что-то среднее между десертом и полезным завтраком. Творог обеспечивает хорошую порцию белка, ягоды добавляют свежесть, а гранола отвечает за насыщенность. Блюдо собирается буквально за несколько минут и легко хранится в холодильнике до утра. Если добавить гранолу перед подачей, получится приятный хруст. Если смешать всё заранее, завтрак станет более нежным и кремовым. Такой вариант подойдет тем, кто хочет получить готовое блюдо без утренней суеты. Также в композицию по желанию можно добавить орехи или сухофрукты.

Ингредиенты:

творог 5% — 200 г;

греческий йогурт — 100 г;

гранола — 50 г;

ягоды — 70 г;

мед — 1 ст. л.

Белковый завтрак помогает дольше сохранять сытость и избегать лишних перекусов Источник: GPT

Как готовить:

Смешайте творог с йогуртом до однородной консистенции. Переложите половину массы в стеклянную банку или контейнер. Добавьте часть ягод. Выложите оставшийся творог. Полейте медом. Закройте крышкой и уберите в холодильник. Утром добавьте гранолу и оставшиеся ягоды перед подачей.