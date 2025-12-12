НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Еда К Новому году готовы? Инструкция Это на Новый год: готовим настойки с ароматом праздника — 5 рецептов

Это на Новый год: готовим настойки с ароматом праздника — 5 рецептов

В дело пойдут ягоды, фрукты и даже овощи

4 742
Шампанское на Новый год — это, конечно, классика, но у нас есть более захватывающие идеи | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RUШампанское на Новый год — это, конечно, классика, но у нас есть более захватывающие идеи | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Шампанское на Новый год — это, конечно, классика, но у нас есть более захватывающие идеи

Источник:

Иван Рейзвих / NGS55.RU

Каждый год незадолго до 31 декабря повторяется одно и тоже. Мы начинаем ломать голову, что поставить на стол гостям. Пузырьки? Здравствуйте, помутнение рассудка в короткий срок и шанс даже не дослушать бой курантов. Красное или белое? Готовьте кругленькую сумму, чтобы угодить каждому танинностью, цветом и нотками аромата. Чтобы долго не гадать и ничего не придумывать, мы обратились к барменам и спросили у них, какие настойки можно приготовить на Новый год. В ответ получили внушительный и ароматный список рецептов.

Помните, что чрезмерные возлияния ни к чему хорошему не приводят. Только к плохому. Потеря памяти и человеческого облика, разрушенная печень, а то и судьба, разные проблемы со здоровьем — оно вам надо? Так что знайте меру и не болейте.

  1. Настойка «Нутелла» вместо десерта
  2. Томатная настойка для тех, кто не любит сладкое
  3. Смородиновая настойка для пряного настроения
  4. Барбарисовая настойка, которая переносит в детство
  5. Мандариновая настойка с запахом Нового года
1

Настойка «Нутелла» вместо десерта

В барах сливочно-шоколадную настойку предлагают за 400–500 рублей, а мы подготовили рецепт, где вся корзина ингредиентов будет столько стоить. Настойка получается некрепкая — 20–25%, так что с ней удастся дожить на ногах до самого утра. Рекомендуем готовить ее за двое суток до торжества, чтобы настойка не успела испортиться.

  • 200 г шоколадной пасты;

  • 1 л водки;

  • 300 мл сливок 20%.

  1. Растопите шоколадную пасту в толстой кастрюле и варите на медленном огне, пока масса не станет жидкой.

  2. Добавьте к пасте сливки и постоянно помешивайте.

  3. После того как доведете до кипения, охладите напиток и перелейте в банку.

  4. Добавьте водку, закройте крышкой и оставьте на сутки в холодном месте.

2

Томатная настойка для тех, кто не любит сладкое

Настойка для тех, кто любит коктейль «Кровавая Мэри». Если фруктами и ягодами уже мало кого можно удивить, то жидкие томаты — что-то новенькое. За счет чеснока и сельдерея в составе напиток укрепит иммунитет. Так что ничего не помешает все праздники кататься на коньках, печь имбирные печеньки и гулять по праздничному городу.

Для «зелья храбрости» нам потребуется:

  • 100 г сушеных томатов (можно взять 3 средних помидора, но перед приготовлением их нужно будет ошпарить кипятком и избавить от кожицы);

  • 2 средних зубчика чеснока;

  • 1 л водки;

  • 1 острый перец;

  • 3 стебля сельдерея;

  • 2 горошины душистого перца;

  • 10 г базилика;

  • 5 г соли.

  1. Возьмите банку и поместите туда все ингредиенты. Если у вас свежие помидоры, то перед тем как отправить их в тару, нарежьте на маленькие кусочки или прокрутите в блендере.

  2. Залейте всю смесь водкой, плотно закройте крышкой и отправьте в темное место на 14 дней.

  3. Спустя 2 недели процедите напиток через марлю и можете подавать к столу или угощать гостей прямо со входа, в комплекте с бородинским хлебом и салом.

3

Смородиновая настойка для пряного настроения

Очистить морозилку перед Новым годом и приготовить небанальный напиток на стол — комбо. По цвету эта настойка получится самая насыщенная из нашей подборки, а благодаря природной кислинке не будет приторно-сладкой. Для настойки вам потребуется всего 3 ингредиента:

  • 1 л водки;

  • 200 г сахара;

  • 800 г замороженной смородины.

  1. Заранее разморозьте смородину и избавьте от лишней влаги.

  2. Пересыпьте ягоды в банке, добавьте к ним сахар и залейте водкой. По желанию можете добавить палочку корицы и молотый кардамон.

  3. Закройте банку крышкой и оставьте в темном месте на 12 дней и не забудьте периодически встряхивать ее.

  4. После процеживания оставьте настойку на 2 дня в холодильнике.

  5. Итоговый напиток получится достаточно крепкий, и если захотите снизить градус с 40 до 30 или 25 — перелейте настойку в 300 мл фильтрованной воды с низким содержанием примесей.

4

Барбарисовая настойка, которая переносит в детство

Так иногда хочется перенестись в детство: сладкие подарки с конфетами, сказки по телевизору и ожидание Деда Мороза. Специально для ностальгирующих взрослых мы подобрали рецепт настойки на барбарисках — тех самых конфетах, без которых не выходит на улицу ни одна бабуля. Именно с барбарисовой рекомендуют начинать свой путь в настаивании, так как ингредиентов немного и готовится всё очень просто:

  • 1 л водки;

  • 200 г барбарисок;

  • 1 веточка розмарина;

  • 0,5 лимона.

  1. Очищаем конфеты от упаковки и укладываем в банку.

  2. Добавляем к конфетам кусочки лимона и веточку розмарина.

  3. Заливаем всё водкой и оставляем на 2 недели в темном месте. Возможно, настойка будет готова раньше. Видите, что конфетки растворились, — значит можно пробовать.

5

Мандариновая настойка с запахом Нового года

Какой же Новый год без цитрусового настроения? Редакция по опыту знает, что если поставить на стол нарезанные апельсины или мандариновые дольки, только избранные прорвутся через салаты и закуски к ним. Так что предлагаем сломать систему и приготовить мандариновку — и не простую, а с душистым запахом елки. Записываем рецепт:

  • 1 л водки;

  • 6 шт. мандаринов;

  • 100 г меда;

  • 15 г мандариновой цедры;

  • 1 палочка корицы;

  • 2 веточки розмарина.

  1. Сушим цедру от 3 мандаринов в течение 1–2 суток.

  2. Очищаем мандарины от кожуры и нарезаем кольцами, перекладываем в банку.

  3. Добавляем к заготовке высушенную цедру, корицу, мёд, розмарин для травяного аромата и заливаем всё водкой.

  4. Оставляем на 14 дней в темном месте.

  5. Спустя две недели процеживаем готовую настойку и готовимся ловить комплименты своему мастерству.

Уже определились, что поставите на стол?

Настойку «Нутелла»
Томатную настойку
Смородиновую настойку
Барбарисовую настойку
Мандариновую настойку
Дайте всё!
У нас по классике — вино, шампанское, крепкий алкоголь, что в магазине продается
Люблю пиво, его и буду пить
Напишу свой вариант в комментариях
Я не пью и вам не советую
Не отмечаю Новый год

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
