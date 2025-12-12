Это на Новый год: готовим настойки с ароматом праздника — 5 рецептов

Каждый год незадолго до 31 декабря повторяется одно и тоже. Мы начинаем ломать голову, что поставить на стол гостям. Пузырьки? Здравствуйте, помутнение рассудка в короткий срок и шанс даже не дослушать бой курантов. Красное или белое? Готовьте кругленькую сумму, чтобы угодить каждому танинностью, цветом и нотками аромата. Чтобы долго не гадать и ничего не придумывать, мы обратились к барменам и спросили у них, какие настойки можно приготовить на Новый год. В ответ получили внушительный и ароматный список рецептов.
Помните, что чрезмерные возлияния ни к чему хорошему не приводят. Только к плохому. Потеря памяти и человеческого облика, разрушенная печень, а то и судьба, разные проблемы со здоровьем — оно вам надо? Так что знайте меру и не болейте.
- Настойка «Нутелла» вместо десерта
- Томатная настойка для тех, кто не любит сладкое
- Смородиновая настойка для пряного настроения
- Барбарисовая настойка, которая переносит в детство
- Мандариновая настойка с запахом Нового года
Настойка «Нутелла» вместо десерта
В барах сливочно-шоколадную настойку предлагают за 400–500 рублей, а мы подготовили рецепт, где вся корзина ингредиентов будет столько стоить. Настойка получается некрепкая — 20–25%, так что с ней удастся дожить на ногах до самого утра. Рекомендуем готовить ее за двое суток до торжества, чтобы настойка не успела испортиться.
200 г шоколадной пасты;
1 л водки;
300 мл сливок 20%.
Растопите шоколадную пасту в толстой кастрюле и варите на медленном огне, пока масса не станет жидкой.
Добавьте к пасте сливки и постоянно помешивайте.
После того как доведете до кипения, охладите напиток и перелейте в банку.
Добавьте водку, закройте крышкой и оставьте на сутки в холодном месте.
Томатная настойка для тех, кто не любит сладкое
Настойка для тех, кто любит коктейль «Кровавая Мэри». Если фруктами и ягодами уже мало кого можно удивить, то жидкие томаты — что-то новенькое. За счет чеснока и сельдерея в составе напиток укрепит иммунитет. Так что ничего не помешает все праздники кататься на коньках, печь имбирные печеньки и гулять по праздничному городу.
Для «зелья храбрости» нам потребуется:
100 г сушеных томатов (можно взять 3 средних помидора, но перед приготовлением их нужно будет ошпарить кипятком и избавить от кожицы);
2 средних зубчика чеснока;
1 л водки;
1 острый перец;
3 стебля сельдерея;
2 горошины душистого перца;
10 г базилика;
5 г соли.
Возьмите банку и поместите туда все ингредиенты. Если у вас свежие помидоры, то перед тем как отправить их в тару, нарежьте на маленькие кусочки или прокрутите в блендере.
Залейте всю смесь водкой, плотно закройте крышкой и отправьте в темное место на 14 дней.
Спустя 2 недели процедите напиток через марлю и можете подавать к столу или угощать гостей прямо со входа, в комплекте с бородинским хлебом и салом.
Смородиновая настойка для пряного настроения
Очистить морозилку перед Новым годом и приготовить небанальный напиток на стол — комбо. По цвету эта настойка получится самая насыщенная из нашей подборки, а благодаря природной кислинке не будет приторно-сладкой. Для настойки вам потребуется всего 3 ингредиента:
1 л водки;
200 г сахара;
800 г замороженной смородины.
Заранее разморозьте смородину и избавьте от лишней влаги.
Пересыпьте ягоды в банке, добавьте к ним сахар и залейте водкой. По желанию можете добавить палочку корицы и молотый кардамон.
Закройте банку крышкой и оставьте в темном месте на 12 дней и не забудьте периодически встряхивать ее.
После процеживания оставьте настойку на 2 дня в холодильнике.
Итоговый напиток получится достаточно крепкий, и если захотите снизить градус с 40 до 30 или 25 — перелейте настойку в 300 мл фильтрованной воды с низким содержанием примесей.
Барбарисовая настойка, которая переносит в детство
Так иногда хочется перенестись в детство: сладкие подарки с конфетами, сказки по телевизору и ожидание Деда Мороза. Специально для ностальгирующих взрослых мы подобрали рецепт настойки на барбарисках — тех самых конфетах, без которых не выходит на улицу ни одна бабуля. Именно с барбарисовой рекомендуют начинать свой путь в настаивании, так как ингредиентов немного и готовится всё очень просто:
1 л водки;
200 г барбарисок;
1 веточка розмарина;
0,5 лимона.
Очищаем конфеты от упаковки и укладываем в банку.
Добавляем к конфетам кусочки лимона и веточку розмарина.
Заливаем всё водкой и оставляем на 2 недели в темном месте. Возможно, настойка будет готова раньше. Видите, что конфетки растворились, — значит можно пробовать.
Мандариновая настойка с запахом Нового года
Какой же Новый год без цитрусового настроения? Редакция по опыту знает, что если поставить на стол нарезанные апельсины или мандариновые дольки, только избранные прорвутся через салаты и закуски к ним. Так что предлагаем сломать систему и приготовить мандариновку — и не простую, а с душистым запахом елки. Записываем рецепт:
1 л водки;
6 шт. мандаринов;
100 г меда;
15 г мандариновой цедры;
1 палочка корицы;
2 веточки розмарина.
Сушим цедру от 3 мандаринов в течение 1–2 суток.
Очищаем мандарины от кожуры и нарезаем кольцами, перекладываем в банку.
Добавляем к заготовке высушенную цедру, корицу, мёд, розмарин для травяного аромата и заливаем всё водкой.
Оставляем на 14 дней в темном месте.
Спустя две недели процеживаем готовую настойку и готовимся ловить комплименты своему мастерству.
Уже определились, что поставите на стол?