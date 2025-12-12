Это на Новый год: готовим настойки с ароматом праздника — 5 рецептов

Каждый год незадолго до 31 декабря повторяется одно и тоже. Мы начинаем ломать голову, что поставить на стол гостям. Пузырьки? Здравствуйте, помутнение рассудка в короткий срок и шанс даже не дослушать бой курантов. Красное или белое? Готовьте кругленькую сумму, чтобы угодить каждому танинностью, цветом и нотками аромата. Чтобы долго не гадать и ничего не придумывать, мы обратились к барменам и спросили у них, какие настойки можно приготовить на Новый год. В ответ получили внушительный и ароматный список рецептов.