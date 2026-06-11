Станет мамой в третий раз: Лиза Пескова огорошила подписчиков новостью о беременности

Дочка Дмитрия Пескова вышла замуж в 2024 году, а теперь готовится стать многодетной матерью Источник: lisa_peskova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Елизавета Пескова оказалась в центре внимания светской хроники. Поводом для обсуждений стало ее появление на открытии летней веранды кафе Meltisss, где журналисты заметили наследницу Дмитрия Пескова в положении, которое публика обсуждала уже несколько месяцев.

Разговоры о возможной беременности Песковой появились не вчера. Еще в конце 2025 года подписчики начали искать намеки на перемены в ее жизни после публикации снимков в социальных сетях. Тогда Елизавета показалась перед камерой в длинном облегающем платье с глубоким декольте. Волосы она собрала в аккуратный низкий хвост, а макияж предпочла максимально естественный.

Впервые об интересном положении Елизаветы заговорили во время ее зимнего отдыха на Мальдивах Источник: lisa_peskova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Внимательные пользователи Сети тогда решили, что изменения коснулись не только гардероба. Многие сочли, что фасон наряда подчеркивает новые особенности фигуры, хотя сама Пескова никак эти догадки не комментировала.

Еще раньше повод для обсуждений дала поездка в Турцию. На опубликованных кадрах Елизавета либо поворачивалась к объективу спиной, либо выбирала ракурсы, скрывающие область живота. Интернет-аудитория быстро включила режим детективов и пришла к выводу, что в семье могут готовиться к пополнению.

Тогда девушка демонстрировала яркие наряды, и публика зашепталась, что ее фигура слегка изменилась Источник: lisa_peskova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Однако официальная информация просочилась в прессу только спустя полгода Источник: lisa_peskova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В июле 2024 года Елизавета связала себя узами брака с петербургским предпринимателем Даниилом Ромашовым. Церемония прошла без лишнего шума и публичности. После регистрации Елизавета сменила фамилию в официальных документах. Сам Даниил Ромашов занимается строительным и девелоперским бизнесом в Санкт-Петербурге.

Супруги последовательно оберегают свою частную жизнь от посторонних глаз. В социальных сетях Елизавета практически не показывает мужа: на фотографиях он обычно появляется со спины или остается за кадром, напоминая о себе лишь рукой с обручальным кольцом. Ни сама Пескова, ни ее знаменитый отец предпочитают не обсуждать семейные подробности публично.

Вскоре после появления на светском мероприятии Елизавета Пескова фактически подтвердила свое положение. Наследница Дмитрия Пескова опубликовала в соцсетях фото в облегающем белом платье, подчеркивающем округлившийся живот. Более того, будущая мама неожиданно сообщила, что для нее это уже третья беременность.