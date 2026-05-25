НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 747мм 72%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Афиша на День города
Винит врачей в смерти жены
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Ранило при атаке БПЛА
Как отметить свадьбу в Ярославле
Премьера сериала «Когда горит огонь»
Зарплата ректоров вузов
Беспилотная опасность
Чествование «Локомотива». Видео
Семья Подробности «Это вообще неправда»: дочь Бони рассказала, почему расстались ее родители

«Это вообще неправда»: дочь Бони рассказала, почему расстались ее родители

Поговаривали, семья миллионера не приняла простушку из глубинки

53
Анджелина Смерфит рассказала, почему ее родители больше не вместе | Источник: Стрелец-Молодец / Vk.comАнджелина Смерфит рассказала, почему ее родители больше не вместе | Источник: Стрелец-Молодец / Vk.com

Анджелина Смерфит рассказала, почему ее родители больше не вместе

Источник:

Стрелец-Молодец / Vk.com

Пока одни родители на пушечный выстрел не подпускают своих детей к соцсетям, чтобы они, чего доброго, не стали блогерами, а выбрали профессию в осознанном возрасте, другие руководствуются проверенным правилом: блог — это популярность, а популярность это деньги. Вот и Виктория Боня не стала тянуть кота за хвост: нашла своей 14-летней дочери Анджелине место перед камерой айфона и начала вместе с ней пилить контент.

План сработал: как признавалась Боня в 2025 году, за пару рекламных съемок ее дочь заработала на карманные расходы без малого полмиллиона рублей. Популярность Анджелине принесли короткие ролики, на которых она с мамой разыгрывает сценки из жизни. Единственный, кто не появляется (и вряд ли появится) в кадре, — это отец девочки.

Наследник империи Smurfit Kappa Group Алекс Смерфит, с которым Виктория Боня состояла в отношениях на протяжении семи лет, ушел из семьи. Поговаривали, что всё из-за того, что семья миллионера не приняла его выбор: мол, простушка из российской глубинки со скандальным прошлым ему не пара. Однако Анджелина рассказала, что всё совсем не так.

— Я всегда вижу этот монтаж моей мамы и папы, и сейчас такой я увидела. В комментариях было: «Ой, семья Алекса ее не приняла, потому что она небогата» — или что-то такое. Это вообще неправда. Они обожают мою маму. У них не было никогда никаких проблем. Просто моя мама и папа вместе не подошли. Это нормально, так бывает, — объяснила Анджелина в беседе с Надеждой Стрелец.

На своего отца она не в обиде. Говорит, что ему просто сложнее понимать девочек.

— Мама — она же девочка. Я девочка. Он мужчина. Мужчинам сложнее понимать девочек. Но нельзя сказать, что я папу меньше люблю. Все говорят, что я папу меньше люблю, больше маму. Но я их люблю одинаково, — отмечает Анджелина. — Общаемся почти каждый день, я ему звоню почти каждый день. Я его вижу так много, как могу. Я иногда к нему прилетаю в Лондон или он сюда прилетает, и мы на ужин идем. Когда каникулы, я всегда с ним.

А вот о своей матери Анджелина говорит, что бесконечно ее любит. Хотя по стопам родительницы идти не собирается и становиться публичным человеком не планирует.

— Я очень люблю мое личное пространство. Я вообще не люблю выходить, где много людей. Я просто люблю быть в своем маленьком пузыре, там жить и просто быть спокойной, — говорит девочка. — Я просто хочу сделать хорошее дело, чтобы меня люди из-за этого знали — и всё. Не хочу быть популярной, потому что набрала много лайков. Я хочу быть популярной, потому что я хорошее дело сделала.

Сейчас Анджелина увлечена квантовой физикой и квантовой механикой. Потому что ей нравятся «разные измерения и вневременные вещи».

— Например, мы живем в 3D-измерении. Другие существа живут в 2D-измерении. А другие — в 4D-измерении. И это измерение мы не можем видеть или чувствовать. Но они могут видеть нас. Разные частоты, — объяснила Анджелина. — Я предпочитаю думать, что нами управляют ученые на квантовом компьютере, но это уже другая теория.

Надо ли ребенку идти в блогеры?

До 18 лет никаких блогов
Да пусть хоть с самого рождения зарабатывают
У моего ребенка до сих пор никакого гаджета нет, и он счастлив
Как родители решат, так и будет
Хорошего человека блогером не назовут
Блогерство — это круто
Кто. Все. Эти. Люди?
ПО ТЕМЕ
Вера Новосельцева
Боня Анджелина Смерфит Семья Блогерша Отношения Надежда Стрелец
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Рекомендуем