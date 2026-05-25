«Это вообще неправда»: дочь Бони рассказала, почему расстались ее родители

Анджелина Смерфит рассказала, почему ее родители больше не вместе Источник: Стрелец-Молодец / Vk.com

Пока одни родители на пушечный выстрел не подпускают своих детей к соцсетям, чтобы они, чего доброго, не стали блогерами, а выбрали профессию в осознанном возрасте, другие руководствуются проверенным правилом: блог — это популярность, а популярность это деньги. Вот и Виктория Боня не стала тянуть кота за хвост: нашла своей 14-летней дочери Анджелине место перед камерой айфона и начала вместе с ней пилить контент.

План сработал: как признавалась Боня в 2025 году, за пару рекламных съемок ее дочь заработала на карманные расходы без малого полмиллиона рублей. Популярность Анджелине принесли короткие ролики, на которых она с мамой разыгрывает сценки из жизни. Единственный, кто не появляется (и вряд ли появится) в кадре, — это отец девочки.

Наследник империи Smurfit Kappa Group Алекс Смерфит, с которым Виктория Боня состояла в отношениях на протяжении семи лет, ушел из семьи. Поговаривали, что всё из-за того, что семья миллионера не приняла его выбор: мол, простушка из российской глубинки со скандальным прошлым ему не пара. Однако Анджелина рассказала, что всё совсем не так.

— Я всегда вижу этот монтаж моей мамы и папы, и сейчас такой я увидела. В комментариях было: «Ой, семья Алекса ее не приняла, потому что она небогата» — или что-то такое. Это вообще неправда. Они обожают мою маму. У них не было никогда никаких проблем. Просто моя мама и папа вместе не подошли. Это нормально, так бывает, — объяснила Анджелина в беседе с Надеждой Стрелец.

На своего отца она не в обиде. Говорит, что ему просто сложнее понимать девочек.

— Мама — она же девочка. Я девочка. Он мужчина. Мужчинам сложнее понимать девочек. Но нельзя сказать, что я папу меньше люблю. Все говорят, что я папу меньше люблю, больше маму. Но я их люблю одинаково, — отмечает Анджелина. — Общаемся почти каждый день, я ему звоню почти каждый день. Я его вижу так много, как могу. Я иногда к нему прилетаю в Лондон или он сюда прилетает, и мы на ужин идем. Когда каникулы, я всегда с ним.

А вот о своей матери Анджелина говорит, что бесконечно ее любит. Хотя по стопам родительницы идти не собирается и становиться публичным человеком не планирует.

— Я очень люблю мое личное пространство. Я вообще не люблю выходить, где много людей. Я просто люблю быть в своем маленьком пузыре, там жить и просто быть спокойной, — говорит девочка. — Я просто хочу сделать хорошее дело, чтобы меня люди из-за этого знали — и всё. Не хочу быть популярной, потому что набрала много лайков. Я хочу быть популярной, потому что я хорошее дело сделала.

Сейчас Анджелина увлечена квантовой физикой и квантовой механикой. Потому что ей нравятся «разные измерения и вневременные вещи».

— Например, мы живем в 3D-измерении. Другие существа живут в 2D-измерении. А другие — в 4D-измерении. И это измерение мы не можем видеть или чувствовать. Но они могут видеть нас. Разные частоты, — объяснила Анджелина. — Я предпочитаю думать, что нами управляют ученые на квантовом компьютере, но это уже другая теория.