«Вы их солить будете?» Репортаж из семьи, где семеро детей. Для родителей они — счастье, а не обуза

В будни всю семью не всегда можно застать за одним столом Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Многодетные семьи в России — уже не редкость. Три или четыре ребенка не вызывают удивления — скорее, почет и уважение. Но вот когда их больше, чаще всего приходит на ум, что это семьи с приемными детьми или, так скажем, сильно набожные, или из тех социальных категорий, которые обычно показывают в передаче «Мужское/Женское» с привлечением органов опеки. Семья Проворновых из Энгельса Саратовской области ломает стереотипы: любящие родители и семеро детей — абсолютно счастливая здоровая тема. Наши коллеги из 164.RU побывали у них в гостях, чтобы узнать обо всех взлетах и падениях, и о том, что говорят люди, когда слышат про «семеро по лавкам».

Договориться встретиться «когда все дома» оказалось не так просто, но вполне реально. Старшая дочь Проворновых, 21-летняя Анастасия, уже живет отдельно и учится на филфаке Саратовского госуниверситета им. Н. Г. Чернышевского, у младших — школа, детсады, разнообразные кружки и секции. Как правило, вся семья встречается накануне выходных — чтобы вместе отправиться в собственный домик в дачном поселке. В этот момент я и появилась на пороге их трехкомнатной квартиры.

39-летняя мама Екатерина Проворнова как раз привела домой из детского сада младших девочек. Ребятня занялась своими детскими делами, а мы с родителями сели пить чай на кухне.

Александр старше Екатерины на пять лет, они познакомились, когда росли в одной деревне Дьяковке Краснокутского района, учились в одной школе. Это было больше 25 лет назад. Оба из многодетных семей. В семье Александра — он и два брата, Екатерина — самая старшая из пятерых.

— Я как-то к другу пришел и увидел ее. Думаю, какая красавица, повезет тому парню, которому она достанется, — вспоминает Александр. — И так она мне в душу запала, что начал писать стихи и с братом ей передавал — они ровесники были.

— Ну как, «писать стихи» — он их просто из книжки списал. Я их потом в сборнике нашла, — смеется жена.

— Да, и гордо подписывал «ПАВ» — Проворнов Александр Владимирович, — подхватывает муж.

Проворновы в этом году отметили 20 лет со дня венчания Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Потом всё было «как у всех» — начали встречаться, Александр ушел в армию, Екатерина дождалась. Поженились, родился первый ребенок. Жили уже в Саратове — жена училась в медколледже на медсестру.

— А сейчас работаете? — прозвучал мой осторожный вопрос. И он совсем не казался неуместным.

— Не работаю, — улыбнулась она.

— Она дома работает, командует парадом, — добавил муж.

— Быть домохозяйкой, многодетной мамой — это мое, — с улыбкой кивнула Екатерина. — Я тут и медсестра, и учитель, и много кто еще.

Самой младшей Еве — 5 лет, Милане — 6, Злате — 8 лет, Маше — 11, Ярославу — 10, Ангелине — 17, Анастасии — 21. Папа работает классным руководителем и учителем физкультуры в местной школе. Судьба у главы семейства сложилась необычно: после развала СССР их семья переехала из Узбекистана на родину деда в деревню Дьяковку. Он окончил Краснокутское летное училище, но летчиком не стал — в 1990-е с полетами было сложно. После армии поступил в педагогический институт.

Пока взрослые разговаривают, младшие смотрят мультики Источник: Виктория Федорова / 164.RU

— Я с детства занимался гимнастикой, потом с семи лет — лыжной акробатикой и фристайлом, ездили на всесоюзные соревнования. Жили как спартанцы, в шесть утра подъем, бег три километра, невзирая на погоду, потом зарядка, завтрак — и в горы. Всё это происходило на Тянь-Шаньском нагорье. Там трамплины, снег не тает. А что пацанам еще надо? — говорит он.

После окончания педагогического идти работать в школу было несподручно. Уже была семья, дети, квартира в ипотеке. Поэтому некоторое время Александр проработал в известной сети супермаркетов. Но любовь к спорту взяла свое. И в какой-то момент показалось, что работа в школе — не такая уж плохая идея.

— Сначала было тяжеловато, но потихонечку всё получилось. Сейчас мы уже вместе с семьей участвуем в конкурсах, сдаем ГТО, ездим в поездки с классом. Детей тренирую дома. Летом — на даче.

Вся семья — на спорте Источник: Из семейного архива Проворновых

— То есть дома тоже дисциплину держите, да?

— Ну как сказать, дисциплину. Дети же должны получать физическое развитие, хочется им тоже, как и своим ученикам, передать частичку моего мастерства.

— У нас дисциплина по желанию: есть желание, все занимаются, — улыбается мама.

— Обычно да, начинаешь с одним заниматься, тут второй, третий подбегает — им тоже интересно. И так у нас весь вечер проходит: «Пап, мам, смотри, что я умею!»

— Хорошо, у нас вместо соседей снизу — организация, они до 18:00 отработают и уходят, мы им не мешаем, — подмечает Екатерина.

«Не бойтесь заводить детей!»

В доме Проворновых тепло и уютно. Мама не стоит у плиты весь день, на столе — покупные плюшки. Александр говорит: «Не понимаю, как другие большие семьи жалуются, что приходится готовить целыми казанами, у нас маленькие кастрюльки. На даче — шашлык. Мясо на столе — обязательно, я сам готовлю». Екатерина печет, когда есть время, обычно по выходным. Родители признаются, что хотели испечь к моему приходу фирменный уральский пирог, но не успели. Приглашают приехать еще.

— У вас, получается, шесть девочек, а каким был мальчик по счету?

— Четвертым, — отвечает отец. — Я изначально хотел сына первого. А тут девочка, девочка, девочка… И мальчик. Я говорю: «Ну давай еще брательников родим». Я рос в семье с братьями, помню, как весело было. А тут еще девчонки. Но я ни о чем не жалею, что нам Бог дал девчонок, они фору любому мальчику дадут. Мы даже дом строили всей семьей. Еще понимание есть, что нужно население для нашей страны. Я своим говорю: «Давайте, чтобы тоже не меньше пяти было». Потому что мы вымираем такими темпами. Хочется, чтобы на нашей земле, за которую проливалась кровь, жили наши дети, наши потомки. Будущее страны зависит от того количества людей, которое будет ее населять. А какое развитие будет, если мы до племени скатимся? Нас самих не будет. Неизвестно, кто придет, и чем это кончится.

Александр говорит, что кто-то называет своих детей спиногрызами, а он — ангелами от Бога Источник: Виктория Федорова / 164.RU

— То есть решение рожать детей не было планом: «А давай станем многодетной семьей ради пособий»?

— Никогда про это не задумывался, да и вообще проблемы не стояло. Я знал, что потяну большую семью и никаких проблем не будет. Многим своим товарищам, родственникам говорю: «Да не бойтесь вы заводить детей! Будут дети, будет такой пендель двигаться и развиваться дальше, что будет всё: и машины, и квартиры». Разве мало людей, которые живут одни и занимают деньги, скажем так, у них ни квартир, ни машин нет. И они по съемным квартирам, потому что цели нет в жизни никакой. А здесь уже есть цель — поднять семью, создать благоприятные условия для проживания, воспитать, научить и в будущее отправить.

— Какими вы себя видите в дальнейшем?

— Надеюсь, что многочисленные внуки будут приезжать в гости, мы все будем собираться за большим столом, — комментирует Александр. — Даже если без детей, просто с мужьями приедут, с женой это уже 14 человек. А если еще по одному ребенку, то 21, по два — 28, уже целая свадьба будет!

Семья Проворновых Источник: Виктория Федорова / 164.RU

— Но вы, наверное, даже не думали, что станете педагогом и многодетным отцом?

— Всё, наверное, уже где-то свыше предначертано было. И супруга встретилась, которая смогла мне стольких замечательных детей подарить. И у нас с этим всё легко получалось, роды проходили быстро.

— Правда легко? А то Александр за вас говорит, — на всякий случай уточняю у мамы.

— А он любит за меня говорить, — спокойно кивает она.

— Правду говорю: я ее просто привозил в роддом, доезжал до дома, а мне через час уже звонок: «Всё, родила!» Один раз даже только до заправки успел доехать, и уже звонок! — уверенно продолжает Александр.

— Я бы тоже так хотела, чтобы мне кто-нибудь так звонил! — смеется Екатерина. И серьезно продолжает:

— Конечно, если бы были проблемы, то стольких детей бы не было. Я рожала, потому что позволяло здоровье, финансы, и я знала, что мы потянем большую семью. Как бы это странно ни выглядело со стороны, но мы не боялись будущего и знали, что всё получится. И поддержка от государства сыграла свою роль. Материнский капитал, выплаты, которые позволяют находиться в декрете, льготы для многодетных семей. Мы верующие, но не набожные, и рожали не потому, что «так надо». Я, например, очень люблю маленьких детей. Хотя кто-то говорит, что не переносит детский плач.

«Я только сейчас и живу для себя»

Разговор складывается живо и легко, уходить не хочется. На кухню периодически врывается малышня: они весело и беззаботно хватают плюшки со стола и убегают.

— А люди удивляются, когда слышат про количество детей?

— До сих пор, — кивает Екатерина. — Когда четвертым ребенком была беременна — еще ладно, но когда пятый, шестой — чего нам только ни говорили. «Вы так и будете рожать до скончания века?», «Вы их солить будете?», «Они у вас в лаптях будут ходить?», «Зачем так много?» Но это единицы, конечно, мы на них не обращаем внимания. Многие говорят, что здорово, молодцы.

— А единицы — это женщины?

— В основном, молодежь. Женщины, у которых один-два ребенка, в разговоре со мной сожалеют, что не родили больше детей. Особенно те, кому за 50, и у них один ребенок, говорят, что хорошо, если бы было двое. А молодежь наоборот: «На фиг надо, одного родим и достаточно, надо для себя пожить». А я не понимаю: в смысле для себя? Я вот тоже сейчас живу для себя. Мне с детьми весело. Мы отлично проводим время, путешествуем, отдыхаем. У меня с ними движуха.

Екатерине редко удается посидеть дома, чтобы ничего не делать Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Одна женщина мне говорит: «Блин, бедненькая, ты, наверное, сидишь дома безвылазно». А меня дома практически не бывает. В школу, детский сад отвезти — привезти. Конечно, плохо, что в школе кое-где до сих пор есть вторая смена, потому что неудобно: пока один ушел, уже второго надо собирать. И так весь день. Но в любом случае мы то на концертах, то на сборах, то на репетициях и конкурсах. Мы всей семьей за любой движ, моя задача — всё правильно организовать, всех собрать. Вот хотя бы позавчера — в школе задали сочинить стихотворение про осень. Все вместе сидели, смеялись и в рифму сочиняли. Я никому не навязываю такой образ жизни, но мне так нравится.

Старшая дочь Проворновых Анастасия учится на 4-м курсе филфака. По примеру отца тоже хочет работать в школе. И говорит, что ей никто этот выбор не навязывал — она, золотая медалистка, свое будущее выбирала сама, отказавшись от журфака.

— Работать в школе мне показалась интереснее, чем рутинная работа у компьютера, — рассуждает она. — Мы часто были у отца на разных мероприятиях, там было много знакомств, новых людей. О создании семьи пока не думаю, у меня на первом месте работа и учеба. Но большая семья — это всегда весело. Если брать 2025-й год, то никто уже не удивляется многодетным семьям. Потому что реклама и образ большой и крепкой семьи — это норма.

Анастасия сама выбирает свое будущее Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Не могу напоследок не спросить у родителей про крепкий брак.

— А были сложные моменты в жизни, когда прям до развода доходило?

— Было, конечно, — кивнули оба.

— Просто иногда нервы сдавали, — отвечает Екатерина. — Мне кажется, у всех такое бывает, тяжелый период. Мы тоже жили и в старой коммуналке под снос, в съемном жилье. Работали оба, у нас не было в городе взрослых родственников, которые могли бы помогать с детьми. Врачи в поликлинике в 18 лет говорили: «Куда рожаешь, тебе жизнь долгой покажется». Другие пугали, что дети по помойкам будут ходить. Но когда мы ссорились, мы никогда не ссорились из-за детей. Даже наоборот: если бы их не было, мы бы, наверное, ссорились больше.

— Тоже бывает: я говорю, так, всё, собираю вещи и уезжаю на дачу, — говорит Александр. — Потом день, два не разговариваем и…

— И приезжает: «Всё, я не могу!» — смеется жена.

— Люди, наверное, спрашивают: «Еще в роддом пойдете?»

— Да, спрашивают. Тут мы оба говорим: Бог даст, пойдем, мы не отказываемся.