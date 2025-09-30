Готовы были дать 3,5 миллиона: кто заработает на изготовлении медалей для ярославских младенцев

Определили подрядчика на поставку памятных знаков «Рожденному на Ярославской земле» Источник: Михаил Евраев / Telegram, Александра Мамонтова / 76.RU

Изготовлением медалей «Рожденному на Ярославской земле» займется индивидуальный предприниматель Анастасия Петрова из Хакасии. Поставщика определили на аукционе 17 сентября. Стартовая цена контракта составляла 3,5 миллиона рублей, однако предприниматель из Хакасии согласилась выполнить работу за 966 тысяч рублей.

Всего было подано девять заявок, однако позже два участника отказались от торгов и отозвали свои заявки. Победил участник, предложивший наиболее выгодную цену.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», красноярка Анастасия Петрова открыла ИП в 2016 году в Республике Хакасия. Предпринимательница участвует в процедуре госзакупок с 2023 года. Ранее она также поставляла наградные комплексы в Санкт-Петербург, занималась поставкой косынок для детского лагеря «Артек». Помимо изготовления сувенирной продукции, поставляла рюкзаки в Пермь. С начала 2025 года побеждала в 15 аукционах на общую сумму 19,7 млн рублей.

Медали должны доставит в регион в течение 45 дней

В описании закупки сказано, что медали должны быть доставлены в течение 45 дней после согласования сигнального экземпляра. Всего планируется выпустить почти 8,5 тысячи медалей.

Сигнальный экземпляр — это первый полностью готовый образец продукта, который отправляют заказчику для утверждения перед выпуском полной партии.

К слову, аналогичные памятные знаки вручали в СССР. На одной стороне была гравировка с именем ребенка и датой рождения, а также фразой «Гражданину Союза Советских Социалистических Республик», а с другой стороны — вид на набережную в Ярославле. Девочкам вручали розовые медали, а мальчикам — голубые.