«У сотрудников детдома сердце разрывалось»: мать, лишенная родительских прав, второй раз стала мамой для своей дочки

Жительница Рязани Анастасия снова стала мамой для своей девятилетней дочки. Когда девочка была совсем малышкой, ее из-за пьянства лишили родительских прав. Тогда крошку забрала к себе родная бабушка и стала ее официальным опекуном. Но несколько месяцев назад она умерла, а внучка оказалась в детском доме.

Чтобы вернуть дочь, маме пришлось в суде доказывать: она уже не та, что была раньше. Анастасия давно не пьет, у нее крепкий брак и стабильная работа. Благодаря поддержке сразу нескольких ведомств семья смогла снова воссоединиться.

Как мама потеряла права на дочь

Несколько лет назад Анастасия жила в Москве, там и появилась на свет ее дочка. Отец ребенка крепко пил, молодая мать не отставала. Говоря бюрократическим языком, вела асоциальный образ жизни. Сначала семью поставили на учет, а когда девочке было три года, родителей лишили прав на ребенка.

«Ее не раз ловили и предупреждали, помогали семье, но всё без толку», — рассказал редакции Ya62.RU источник, знакомый с материалами дела.

Тогда малышка всё же осталась в семье. Опеку над девочкой передали ее бабушке, которая жила в Рязани, и внучка переехала к ней.

Анастасия постоянно навещала дочь, а когда отец девочки умер, сама перебралась из Москвы в Рязань, чтобы жить вместе с ребенком и ухаживать за своей мамой: та тяжело заболела. Весной 2025 года пожилая женщина умерла. Девочка потеряла не просто близкого человека, а законного опекуна и оказалась в детдоме.

«Мама рыдала, ребенок рыдал»

В детском доме, куда попала девочка, хорошо помнят, как она появилась у них. Школьница не понимала, почему ее забрали из родной семьи. И не догадывалась, что Анастасия — официально, по документам — ей не мама. Ведь в последние годы она всегда была рядом. И даже устроилась работать уборщицей в ту самую школу, где учится девочка.

«Для нас самый главный показатель — это то, как родитель воспринимает ребенка и как ребенок воспринимает родителя. Когда в первый раз приехала мама — это был такой эмоциональный стресс. Мама рыдала, ребенок рыдал — было сразу видно, что у них очень близкие и теплые отношения. И эту ошибку, что ребенок находится в детском доме, надо было исправлять», — рассказал нам представитель администрации детского дома.

Отдать дочку Анастасии, конечно, никто права не имел, хотя у всех сотрудников детдома, глядя на маму с девочкой, сердце разрывалось на части. По закону временную опеку над ребенком мог оформить любой кровный родственник. Но только не тот, которого лишили родительских прав.

«Мы начали работать и помогать маме. Собирали характеристики, смотрели динамику. Мама сдавала анализы, чтобы доказать, что она ничего не употребляет, что на учетах не стоит. Со всех, на которых раньше стояла, снята. Что у нее нет задолженности по алиментам», — рассказали в детском доме.

С тех пор как ее лишили прав на малышку, Анастасия кардинально изменила жизнь. Она полностью отказалась от вредных привычек, снова вышла замуж. Теперь у нее крепкий брак, и супруг полюбил ее дочку как родную. Вместе с женой он постоянно навещал девочку в детском доме.

«Ребенок всегда знал, что мама есть»

Маме помогли собрать документы и подготовить исковое заявление. Восстанавливать права на собственного ребенка ей пришлось в суде.

«Это редкий случай. Часто родители просто не выдерживают долгий период реабилитации, — рассказали в соцучреждении, где девочка провела несколько месяцев.— Но здесь такая ситуация, что ребенок всегда знал, что мама есть».

На финальном заседании суда мама очень переживала, от волнения у нее даже пропал голос. Поддержать ее в суд пришли сотрудники детского дома, органы опеки и уполномоченная по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

«Мама полностью изменила образ жизни. Оценив ситуацию и готовность мамы полноценно осуществлять родительские права, приняла решение оказать ей содействие, — рассказала детский омбудсмен Анжелика Евдокимова. — Блеск в глазах и теплота в голосе, когда она рассказывала о дочке, наглядно подтверждали искренность ее желания быть вместе с ребенком».

В августе 2025 по решению суда Анастасия снова стала мамой. Уже в этом статусе она забрала дочку из летнего лагеря, где она отдыхала вместе с другими воспитанниками детдома. Семья решила остаться жить в Рязани.

«Мы очень благодарны всем, кто нам помогал и поддерживал. Сейчас хотим поскорее оставить эту историю в прошлом и начать новую жизнь. Готовимся к школе, дочка уже занимается танцами. Теперь мы вместе уже навсегда», — рассказала мама девочки.