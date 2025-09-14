НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

3 м/c,

ю-з.

 766мм 46%
Подробнее
2 Пробки
USD 84,38
EUR 99,33
Афиша на выходные
Гуляем по заброшенному заводу
Пожар в кафе
Ярославский бренд покорил Россию
Отзыв о Сочи
Фоторепортаж с окраины
Световые деревья и шезлонги
ДТП со «скорой»
«Локомотив» проиграл «Драконам»
Погода на выходные
Семья Истории «У сотрудников детдома сердце разрывалось»: мать, лишенная родительских прав, второй раз стала мамой для своей дочки

«У сотрудников детдома сердце разрывалось»: мать, лишенная родительских прав, второй раз стала мамой для своей дочки

Трогательная и очень редкая история возвращения ребенка из детского дома в родную семью

317
Мама с дочкой теперь вместе | Источник: Министерство образования Рязанской области Мама с дочкой теперь вместе | Источник: Министерство образования Рязанской области

Мама с дочкой теперь вместе

Источник:

Министерство образования Рязанской области

Жительница Рязани Анастасия снова стала мамой для своей девятилетней дочки. Когда девочка была совсем малышкой, ее из-за пьянства лишили родительских прав. Тогда крошку забрала к себе родная бабушка и стала ее официальным опекуном. Но несколько месяцев назад она умерла, а внучка оказалась в детском доме.

Чтобы вернуть дочь, маме пришлось в суде доказывать: она уже не та, что была раньше. Анастасия давно не пьет, у нее крепкий брак и стабильная работа. Благодаря поддержке сразу нескольких ведомств семья смогла снова воссоединиться.

Наши рязанские коллеги из YA62.RU рассказывают трогательную историю.

Как мама потеряла права на дочь

Несколько лет назад Анастасия жила в Москве, там и появилась на свет ее дочка. Отец ребенка крепко пил, молодая мать не отставала. Говоря бюрократическим языком, вела асоциальный образ жизни. Сначала семью поставили на учет, а когда девочке было три года, родителей лишили прав на ребенка.

«Ее не раз ловили и предупреждали, помогали семье, но всё без толку», — рассказал редакции Ya62.RU источник, знакомый с материалами дела.

Тогда малышка всё же осталась в семье. Опеку над девочкой передали ее бабушке, которая жила в Рязани, и внучка переехала к ней.

Анастасия постоянно навещала дочь, а когда отец девочки умер, сама перебралась из Москвы в Рязань, чтобы жить вместе с ребенком и ухаживать за своей мамой: та тяжело заболела. Весной 2025 года пожилая женщина умерла. Девочка потеряла не просто близкого человека, а законного опекуна и оказалась в детдоме.

«Мама рыдала, ребенок рыдал»

В детском доме, куда попала девочка, хорошо помнят, как она появилась у них. Школьница не понимала, почему ее забрали из родной семьи. И не догадывалась, что Анастасия — официально, по документам — ей не мама. Ведь в последние годы она всегда была рядом. И даже устроилась работать уборщицей в ту самую школу, где учится девочка.

«Для нас самый главный показатель — это то, как родитель воспринимает ребенка и как ребенок воспринимает родителя. Когда в первый раз приехала мама — это был такой эмоциональный стресс. Мама рыдала, ребенок рыдал — было сразу видно, что у них очень близкие и теплые отношения. И эту ошибку, что ребенок находится в детском доме, надо было исправлять», — рассказал нам представитель администрации детского дома.

У мамы с дочкой очень теплые отношения | Источник: личный архив семьи У мамы с дочкой очень теплые отношения | Источник: личный архив семьи

У мамы с дочкой очень теплые отношения

Источник:

личный архив семьи

Отдать дочку Анастасии, конечно, никто права не имел, хотя у всех сотрудников детдома, глядя на маму с девочкой, сердце разрывалось на части. По закону временную опеку над ребенком мог оформить любой кровный родственник. Но только не тот, которого лишили родительских прав.

«Мы начали работать и помогать маме. Собирали характеристики, смотрели динамику. Мама сдавала анализы, чтобы доказать, что она ничего не употребляет, что на учетах не стоит. Со всех, на которых раньше стояла, снята. Что у нее нет задолженности по алиментам», — рассказали в детском доме.

С тех пор как ее лишили прав на малышку, Анастасия кардинально изменила жизнь. Она полностью отказалась от вредных привычек, снова вышла замуж. Теперь у нее крепкий брак, и супруг полюбил ее дочку как родную. Вместе с женой он постоянно навещал девочку в детском доме.

«Ребенок всегда знал, что мама есть»

Маме помогли собрать документы и подготовить исковое заявление. Восстанавливать права на собственного ребенка ей пришлось в суде.

«Это редкий случай. Часто родители просто не выдерживают долгий период реабилитации, — рассказали в соцучреждении, где девочка провела несколько месяцев.— Но здесь такая ситуация, что ребенок всегда знал, что мама есть».

Девочка со своей мамой и отчимом | Источник: администрация детского дома Девочка со своей мамой и отчимом | Источник: администрация детского дома

Девочка со своей мамой и отчимом

Источник:

администрация детского дома

На финальном заседании суда мама очень переживала, от волнения у нее даже пропал голос. Поддержать ее в суд пришли сотрудники детского дома, органы опеки и уполномоченная по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

«Мама полностью изменила образ жизни. Оценив ситуацию и готовность мамы полноценно осуществлять родительские права, приняла решение оказать ей содействие, — рассказала детский омбудсмен Анжелика Евдокимова. — Блеск в глазах и теплота в голосе, когда она рассказывала о дочке, наглядно подтверждали искренность ее желания быть вместе с ребенком».

В августе 2025 по решению суда Анастасия снова стала мамой. Уже в этом статусе она забрала дочку из летнего лагеря, где она отдыхала вместе с другими воспитанниками детдома. Семья решила остаться жить в Рязани.

«Мы очень благодарны всем, кто нам помогал и поддерживал. Сейчас хотим поскорее оставить эту историю в прошлом и начать новую жизнь. Готовимся к школе, дочка уже занимается танцами. Теперь мы вместе уже навсегда», — рассказала мама девочки.

Почитайте рассказ няни, которая работает с отказными детьми. Также мы писали, как в Рязани ребенок год жил без официального опекуна. А здесь история бабушки, которая пошла на преступление, воюя за свою внучку.

ПО ТЕМЕ
Дарья МанохинаДарья Манохина
Дарья Манохина
Специальный корреспондент
Рязань Опека Детский дом Мама Дочка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Люди попали под двойной удар, и никому нет дела»: колонка журналиста о новых обманутых дольщиках
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление