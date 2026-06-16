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Развлечения «Поймала букет невесты»: онкобольная Лерчек засветилась на свадьбе друзей — видео

«Поймала букет невесты»: онкобольная Лерчек засветилась на свадьбе друзей — видео

За это ее раскритиковали в соцсетях

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Блогер Лерчек пришла на свадьбу друзей несмотря на онкологию | Источник: ler_chek / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Блогер Лерчек пришла на свадьбу друзей несмотря на онкологию | Источник: ler_chek / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Блогер Лерчек пришла на свадьбу друзей несмотря на онкологию

Источник:

ler_chek / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Онкобольная блогер Лерчек «отгуляла» свадьбу друзей, несмотря на тяжелое состояние и курс химиотерапии. Валерию Чекалину вместе с ее возлюбленным Луисом Сквиччиарини заметили на празднике стендап-комика Насти Ли.

На торжество Валерия пришла в коротком светлом платье и на каблуках. Вопреки болезни блогер не отсиживалась в стороне: она общалась с гостями, участвовала в конкурсах и даже поймала букет невесты. С Луисом у Валерии, кстати, общий сын, но пара не в браке.

Лерчек поймала букет невесты на свадьбе друзей

Источник:

Настя Ли / Telegram

Танцы Лерчек на высоких каблуках не оставили хейтеров в соцсетях равнодушными. Ведь недавно она перенесла серьезную операцию на позвоночнике.

«На суд прийти не может, сил нет, а на свадьбу — пожалуйста», — писали комментаторы.

«Я сразу сказала, что цепочка событий — это хорошо выстроенный план. Ей нельзя было заниматься чем-то напрямую: всё было оформлено на маму или еще кого-то. И вдруг — бах! — новая косметика уже продается под ее именем. Она родила ребенка, и тут внезапно всплывает страшный диагноз: метастазы, необходимость операций», — не унимались злопыхатели.

Родственники Чекалиной также рассказывали о том, что у нее сильно село зрение из-за болезни. Однако многодетная мама старается жить полной жизнью, хотя за это ей и ее родным без конца приходится оправдываться.

«Благодаря лечению, особенно лучевой терапии, количество метастазов уменьшилось, и ее кости стали более здоровыми. Именно поэтому ей разрешено и даже рекомендовано заниматься спортом, а также танцевать — потому что она любит танцевать», — делился Луис.

Уже почти полгода Лерчек борется с онкологией. Впервые она почувствовала себя плохо в конце 2025 года во время беременности. С болями ее доставили в больницу, где врачи нашли проблемы с почками. После первого приступа последовали следующие, но тогда блогер еще даже не могла подумать, что у нее рак.

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
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Комментарии
1
Гость
1 час
Пример для тех кто решил заняться бизнесом в стабильной.... и таких примеров тьма
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Гость
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