«Поймала букет невесты»: онкобольная Лерчек засветилась на свадьбе друзей — видео

Онкобольная блогер Лерчек «отгуляла» свадьбу друзей, несмотря на тяжелое состояние и курс химиотерапии. Валерию Чекалину вместе с ее возлюбленным Луисом Сквиччиарини заметили на празднике стендап-комика Насти Ли.
На торжество Валерия пришла в коротком светлом платье и на каблуках. Вопреки болезни блогер не отсиживалась в стороне: она общалась с гостями, участвовала в конкурсах и даже поймала букет невесты. С Луисом у Валерии, кстати, общий сын, но пара не в браке.
Танцы Лерчек на высоких каблуках не оставили хейтеров в соцсетях равнодушными. Ведь недавно она перенесла серьезную операцию на позвоночнике.
«На суд прийти не может, сил нет, а на свадьбу — пожалуйста», — писали комментаторы.
«Я сразу сказала, что цепочка событий — это хорошо выстроенный план. Ей нельзя было заниматься чем-то напрямую: всё было оформлено на маму или еще кого-то. И вдруг — бах! — новая косметика уже продается под ее именем. Она родила ребенка, и тут внезапно всплывает страшный диагноз: метастазы, необходимость операций», — не унимались злопыхатели.
Родственники Чекалиной также рассказывали о том, что у нее сильно село зрение из-за болезни. Однако многодетная мама старается жить полной жизнью, хотя за это ей и ее родным без конца приходится оправдываться.
«Благодаря лечению, особенно лучевой терапии, количество метастазов уменьшилось, и ее кости стали более здоровыми. Именно поэтому ей разрешено и даже рекомендовано заниматься спортом, а также танцевать — потому что она любит танцевать», — делился Луис.
Уже почти полгода Лерчек борется с онкологией. Впервые она почувствовала себя плохо в конце 2025 года во время беременности. С болями ее доставили в больницу, где врачи нашли проблемы с почками. После первого приступа последовали следующие, но тогда блогер еще даже не могла подумать, что у нее рак.