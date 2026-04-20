«Предков ждет испытание»: ярославские богачи приняли участие в популярном реалити-шоу

Состоятельная семья Борисовских из Ярославля стала участниками шоу «Чадо из ада. Предки» (12+) на телеканале «Ю». Олеся и Михаил — родители троих детей. Они уже участвовали в шоу «Чадо из ада» из-за проблем со своим старшим сыном Марком.
В реалити-шоу «Чадо из ада» пытаются перевоспитать капризных подростков обеспеченных родителей, отправляя детей в обычные семьи. Обычно заявку на участие в шоу отправляют сами родители.
В Шоу «Чадо из ада. Предки» главными героями выступают предки чада. Теперь их очередь окунуться в незнакомую среду и понять, что их детям не хватает внимания, им важны любовь и забота, а не только материальные блага.
На этот раз на перевоспитание отправились сами Олеся и Михаил Борисовские.
«21 апреля на этот путь отправятся родители Марка Борисовского из Ярославля, участника 6 сезона. Марк обратился в проект, чтобы донести своим состоятельным родителям, что он имеет право на выбор профессии. Теперь его предков ждёт испытание: четыре дня в селе Красногорское в Удмуртской Республике, где они должны будут погрузиться в быт и заботы многодетной семьи Лаптевых, в которой когда-то перевоспитывался их сын», — рассказали в в пресс-службе телеканала.
Отец Марка — глава IT-компании. У мамы также есть собственный салон красоты. Также семья владеет сетью прачечных в Ярославле.
Выпуск с участием семьи Борисовских выйдет 21 апреля в 18:00.
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