«Предков ждет испытание»: ярославские богачи приняли участие в популярном реалити-шоу

Состоятельная семья Борисовских из Ярославля стала участниками шоу «Чадо из ада. Предки» (12+) на телеканале «Ю». Олеся и Михаил — родители троих детей. Они уже участвовали в шоу «Чадо из ада» из-за проблем со своим старшим сыном Марком.

В реалити-шоу «Чадо из ада» пытаются перевоспитать капризных подростков обеспеченных родителей, отправляя детей в обычные семьи. Обычно заявку на участие в шоу отправляют сами родители.

В Шоу «Чадо из ада. Предки» главными героями выступают предки чада. Теперь их очередь окунуться в незнакомую среду и понять, что их детям не хватает внимания, им важны любовь и забота, а не только материальные блага.