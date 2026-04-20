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Развлечения «Предков ждет испытание»: ярославские богачи приняли участие в популярном реалити-шоу

«Предков ждет испытание»: ярославские богачи приняли участие в популярном реалити-шоу

Семья Борисовских отправилась на «перевоспитание» в многодетную семью

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Ярославцы приняли участие в шоу «Чадо из ада. Предки» | Источник: «Чадо из Ада» (12+), выпуск от 9 сентября 2025 года, телеканал «Ю»Ярославцы приняли участие в шоу «Чадо из ада. Предки» | Источник: «Чадо из Ада» (12+), выпуск от 9 сентября 2025 года, телеканал «Ю»

Ярославцы приняли участие в шоу «Чадо из ада. Предки»

Источник:

«Чадо из Ада» (12+), выпуск от 9 сентября 2025 года, телеканал «Ю»

Состоятельная семья Борисовских из Ярославля стала участниками шоу «Чадо из ада. Предки» (12+) на телеканале «Ю». Олеся и Михаил — родители троих детей. Они уже участвовали в шоу «Чадо из ада» из-за проблем со своим старшим сыном Марком.

В реалити-шоу «Чадо из ада» пытаются перевоспитать капризных подростков обеспеченных родителей, отправляя детей в обычные семьи. Обычно заявку на участие в шоу отправляют сами родители.

В Шоу «Чадо из ада. Предки» главными героями выступают предки чада. Теперь их очередь окунуться в незнакомую среду и понять, что их детям не хватает внимания, им важны любовь и забота, а не только материальные блага.

На этот раз на перевоспитание отправились сами Олеся и Михаил Борисовские.

«21 апреля на этот путь отправятся родители Марка Борисовского из Ярославля, участника 6 сезона. Марк обратился в проект, чтобы донести своим состоятельным родителям, что он имеет право на выбор профессии. Теперь его предков ждёт испытание: четыре дня в селе Красногорское в Удмуртской Республике, где они должны будут погрузиться в быт и заботы многодетной семьи Лаптевых, в которой когда-то перевоспитывался их сын», — рассказали в в пресс-службе телеканала.

Отец Марка — глава IT-компании. У мамы также есть собственный салон красоты. Также семья владеет сетью прачечных в Ярославле.

Выпуск с участием семьи Борисовских выйдет 21 апреля в 18:00.

Ранее мы также публиковали опыт перевоспитания девочки из семьи известных циркачей.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Чадо из ада Шоу Проект Перевоспитание
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Комментарии
9
Гость
3 июня, 21:10
Да какие они миллионеры)) не смешите меня. Знаю их лично.
Гость
21 апреля, 23:39
Конечно,они не миллионеры,а обычная семья из Ярославля,много наигранного и понтов
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Гость
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