Развлечения Пригожина и Валерию обокрали в Турции, а Олег Газманов набирает популярность у молодежи: звездные новости недели

Пригожина и Валерию обокрали в Турции, а Олег Газманов набирает популярность у молодежи: звездные новости недели

События из мира шоу-бизнеса

220
С карты супругов сняли 12 тысяч долларов&nbsp;— 1 миллион рублей | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUС карты супругов сняли 12 тысяч долларов&nbsp;— 1 миллион рублей | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

С карты супругов сняли 12 тысяч долларов — 1 миллион рублей

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Олег Газманов запустил собственный флешмоб и поразил публику своими здоровыми суставами. Алла Пугачева спустя долгое время наконец вернулась в информационное поле. Маргарите Симоньян сделали операцию из-за «страшной болезни». Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко легла под нож, а Валерию и Иосифа Пригожина обокрал на миллион турецкий таксист.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Олегу Газманову советуют открыть центр лечения суставов

На этой неделе певец Олег Газманов покорил поклонников своей прекрасной физической формой. Звезде 74 года, а он запустил флешмоб «Танцуй как Газманов!».

Видео в интернете быстро завирусилось, и теперь танец Газманова готовы повторить почти все, а юные девушки восхитились выносливостью народного артиста и написали, что мечтают о таких же крепких коленях.

Певец с радостью воспринимает популярность среди публики. Он записал видеоурок с подробным разбором хореографии и объявил конкурс на лучший танцевальный номер.

«Раз уж танец так разрывает интернет, держите еще один „урок“ по правильной технике. И не забывайте про настроение», — написал Газманов в своем аккаунте.

Газманов записал видеоурок с подробным разбором своего танца

Источник:

Газманов Олег Михайлович / Telegram

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с «Абзацем» предложил исполнителю «Морячки» монетизировать возросшую популярность и даже открыть клинику для лечения суставов или танцевальную школу.

«Детскую даже, возможно. Он отлично справится с руководящей должностью. Мы знаем, что он очень талантлив, пластично двигается. У него навыки от природы. Я советую ему поймать волну хайпа и извлечь из нее максимальную выгоду», — отметил продюсер.

У энергосберегающих танцоров Татьяны Булановой появился конкурент: Олег Газманов со своими танцами — новый краш зумеров

Источник:

MSK1.RU | Новости Москвы | Россия / Telegram

Алла Пугачева резко прошлась по SHAMAN’у

Алла Пугачева спустя долгое время вернулась в информационное поле и высказалась о Ярославе Дронове, известном как SHAMAN. Примадонна познакомилась с певцом в 2013 году, когда он участвовал в шоу «Фактор А» (16+).

«Фактор А» — российское музыкальное шоу талантов, адаптация британского проекта The X Factor. Выходило на телеканале «Россия» с 2011 по 2013 год.

Пугачева видела в нем потенциал, но тогда он не стал победителем проекта. Позже она изменила свое мнение о нем.

Пугачева считает, что Дронов стал прагматичным и ориентирован на успех и деньги, а не на любовь и душу. Его песни, по ее мнению, не достигают людей из-за отсутствия искренности. При этом она не исключила его политического будущего, предполагая, что он может стать депутатом.

Об этом она рассуждала в ходе откровенного интервью Екатерине Гордеевой (признана в РФ физлицом — иностранным агентом в 2022 году). Также во время беседы она поделилась, что периодически наведывается в свое знаменитое подмосковное имение.

Примадонна отвечает, что на родину она возвращалась не только во время похорон модельера Валентина Юдашкина в мае 2023 года.

«Не, что мне бояться-то? Я и домой в деревню Грязь заезжала часто, чтобы порядок как-то там наводить. Ну так, заеду, проверю и уезжаю. Но там мне делать-то нечего сейчас. Что мне туда ездить?» — поделилась артистка.

Последний раз артистка приезжала в Россию прошлым летом и использовала для возвращения тайный путь.

Что еще рассказала Пугачева в большом интервью?

Маргарита Симоньян рассказала о «страшной болезни»

Маргарита Симоньян, главред RT, поделилась, что вернулась домой после операции, но испытывает боль, и впереди еще долгий процесс лечения.

«Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас», — кратко написала Симоньян.

Журналистка сообщила о болезни 8 сентября. Диагноз она не уточнила, но отметила, что это «страшная и тяжелая» болезнь, и провела параллель с подвигом девушек из «Молодой гвардии», знавших о страшных пытках.

«Когда мы вспоминаем девочек из „Молодой гвардии“, которые знали, что им отрежут грудь наживую — не под наркозом, как мне, а прямо на глазах. <…> Они всё равно шли на это», — сказала Симоньян, добавив, что рассказала о своей болезни для поддержки тех, кто сталкивается с трудностями.

Жена Тарасова Анастасия Костенко легла под нож

Анастасия Костенко более двух лет назад сделала пластику груди в Дубае за 2 миллиона рублей, а через месяц забеременела. Вскоре бюст стал выглядеть неэстетично, и она снова легла под нож хирурга.

Операция прошла на этой неделе в Москве у того же врача, у которого Костенко делала операцию на грудь в первый раз. Пользователи Сети недоумевают, зачем ей повторная пластика, ведь она уверяла, что с грудью всё хорошо.

Блогер объяснила, что грудь не делают раз и навсегда. Она забеременела через месяц после первой операции и носила послеоперационное белье не снимая. Однако организмы у всех разные, и некоторые сталкиваются с птозом кожи после набора или сброса веса, гормональных изменений.

«Но я вот начудила… Организмы у всех разные и по-разному реагируют на набор, сброс веса, гормональные изменение, у кого-то начинается птоз кожи, и через время они обращаются снова. Не угадаешь, как будет», — делится супруга футболиста Тарасова в своих соцсетях.

Костенко показала кадры на приеме у врача перед операцией | Источник: kostenko.94 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Костенко показала кадры на приеме у врача перед операцией | Источник: kostenko.94 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: kostenko.94 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: kostenko.94 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Некоторые считают, что повторная пластика связана со скандалом мужа Костенко с моделями в Сочи. Дмитрий Тарасов отрицал флирт, утверждая, что хотел предложить им только сотрудничество.

Турецкий таксист обокрал Валерию и Иосифа Пригожина

Иосиф Пригожин и Валерия, отдыхая в Стамбуле, лишились миллиона рублей. Всё случилось в такси, где водитель потребовал оплату до поездки, но операция по кредитной карте не прошла. Продюсер попытался оплатить поездку несколько раз, но безуспешно.

Когда супруги вышли из машины, таксист дал по газам. К счастью, Пригожин успел сфоткать его номер и запомнить марку автомобиля.

«Поскольку у нас сейчас есть определенные сложности с карточками, мы не можем получать оперативные СМС-уведомления. Поэтому я не смог сразу это обнаружить. И потом прихожу и вижу в другом телефоне отбивку эсэмэсок», — рассказал продюсер.

По его словам, с карты сняли 12 тысяч долларов — 1 миллион рублей. Супруги обратились в полицию, и через час водителя задержали с деньгами. Таксиста заставили извиниться, отстранили от работы и обещали провести с ним воспитательную беседу.

Пригожин призвал туристов быть осторожнее с таксистами при оплате кредитными картами.

«Люди, которые посещают Стамбул, будьте внимательнее с таксистами, когда отдаете кредитную карточку! Для меня это урок. Слава Богу, нам вернули деньги. Я эту пачку притащил и теперь не понимаю, что с ней делать», — поделился продюсер в интервью с нашими коллегами из Starhit.ru.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
