Легендарного танцора Булановой уволили, а Мизулина обвинила Крида в разврате: звездные новости недели

Артист все-таки надеется иногда танцевать у Булановой Источник: Дмитрий Берегуля / VK.com

В ресторане Ксении Собчак прошли обыски. Михаил Ефремов развелся с пятой женой и уже закрутил новый роман с Дарьей Белоусовой. Аглаю Тарасову поймали в аэропорту с наркотиками. Маша Миногарова вышла замуж. Екатерина Мизулина обвинила Егора Крида в разврате, а легендарного танцора Татьяны Булановой Дмитрия Берегулю уволили.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

В ресторан Ксении Собчак нагрянули с обысками

В ресторане Veter, расположенном на корабле у Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге, прошел рейд силовиков. Это заведение принадлежит телеведущей Ксении Собчак и Антону Пинскому.

Причина обысков в том, что полиция получила данные, что на закрытой VIP-вечеринке могут использоваться запрещенные вещества. Информацию об этом опубликовало «КП-Санкт-Петербург».

Силовики с кинологами нагрянули в банкетный зал в разгар мероприятия, а на улице гостей ждал мобильный пункт медицинского освидетельствования. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейским удалось заметить, как пожилая пара — 60-летняя женщина и 59-летний мужчина — попыталась выбросить два пакетика с наркотиками. Еще два свертка нашли в носке у 22-летнего молодого человека, который также пытался избавиться от запрещенных веществ, но его остановили оперативники. Всех троих задержали и доставили в отделение, а изъятые материалы отправили на экспертизу.

Еще несколько предметов с запрещенными веществами правоохранители обнаружили в ходе дальнейшего осмотра в туалетах и вестибюле ресторана. Также зафиксировали, что два гостя, 28-летний мужчина и 30-летняя женщина, были в наркотическом опьянении. Их привлекли к административной ответственности за употребление запрещенных веществ.

По итогам операции полиция возбудила уголовные дела по статье 228 УК РФ, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Расследование продолжается.

Михаил Ефремов развелся с пятой женой

Актер Михаил Ефремов официально развелся со своей пятой женой Софьей Кругликовой. Наши коллеги из Starhit.ru сообщили, что супруги фактически разорвали отношения еще несколько месяцев назад, а на этой неделе уже официально оформили развод.

«Михаил Ефремов перестал разговаривать с женой из-за постоянных конфликтов, а финальной точкой стало его свидание в исправительной колонии, где 61-летний актер три дня провел с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой», — рассказал источник издания.

Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. За 23 года брака у них родились три ребенка: в 2004 году на свет появилась дочь Вера, в 2007-м — Надежда, в 2010-м — сын Борис.

Источник: Городские медиа

Отношения с Белоусовой у Ефремова начались несколько лет назад. Наши коллеги из Starhit.ru сообщили, что артисты снимали квартиру в Казарменном переулке. Примечательно, что оттуда в 2020 году Ефремова увезли на допрос после смертельного ДТП.

После ареста актера пара продолжила отношения. Известно, что за несколько месяцев до освобождения Белоусова приехала в колонию к артисту и провела там с ним трое суток в спецблоке с душем, кухней, телевизором и кроватью. В начале апреля этого года Ефремов вышел из тюрьмы по УДО.

Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в московском аэропорту

Дочь Ксении Раппопорт Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово. Девушку обвиняют в контрабанде наркотических средств. Теперь ей может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом 1 миллион рублей.

Актрису задержали из-за вейпа, в котором была жидкость с запрещенным веществом. Сама актриса прилетела в Москву из Израиля на съемки новой части «Холоп-3» 12+.

Однако участвовать в съемках Аглая, возможно, не будет, так как вчера состоялся первый суд и актрисе запретили определенные действия до 3 ноября. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Кадры из зала суда, куда привели Тарасову, чтобы избрать меру пресечения Источник: MSK1.RU / Telegram

Маша Миногарова вышла замуж

Модель и телеведущая Мария Миногарова и актер Александр Горчилин отпраздновали свадьбу в Краснодаре, родном городе телеведущей. Еще в июле пара подала заявление в Екатерининском зале.

Миногарова и Горчилин объявили о предстоящем торжестве еще в июле в своих социальных сетях. Влюбленные опубликовали фотографии в повседневной одежде, сделанные возле и внутри Дворца бракосочетания, — без официоза, с характерной для них иронией.

Влюбленные пришли в ЗАГС еще в июле Источник: Woman.ru

«Невероятный фотоотчет, как мы сходили в ЗАГС. Будем жениться, получается», — написали влюбленные летом в соцсетях.

Свадьбу пара планировала в сентябре, а на этой неделе Миногарова опубликовала фото с подписью «Завтра замуж».

«Я в шоке от „молочной девочки“ и декораций „топленое сливочное масло“. Про президиум я вообще молчу. И почему у меня все спрашивают, какой дресс-код! Ну типа оденьтесь празднично, и хватит», — писала девушка о подготовке к свадьбе.

Еще Миногарова показала праздничный стол с деликатесами и даже приданое — набор позолоченных столовых приборов. А вот история их отношений с Горчилиным началась еще в конце 2024 года.

Влюбленные подтвердили свой роман в феврале 2025 года. Предложение руки и сердца Горчилин сделал Миногаровой 15 марта 2025 года, во время празднования ее дня рождения в Москве.

Мизулина и Крид накинулись друг на друга с обвинениями

В течение недели россияне наблюдают скандал между главой Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и певцом Егором Кридом. Первая увидела на его концерте в «Лужниках» «развратные действия». Певец назвал высказывания Мизулиной попыткой «заработать очки и настроить народ против тех, кому она завидует».

30 августа на концерте Егора Крида в Лужниках во время одного из номеров к артисту на сцену вышла девушка в нижнем белье и станцевала откровенный танец, сидя у него на коленях. В конце трека артист страстно поцеловал танцовщицу. После концерта на Егора Крида обрушилась критика в социальных сетях.

Мизулина обвинила организаторов концерта в развратных действиях на сцене, несмотря на маркировку 12+. Она заявила, что обратится в СК и Генпрокуратуру.

Крид ответил, что поцелуй с танцовщицей в откровенных костюмах во время концерта — это нормальные человеческие отношения, а не разврат. Он также упомянул наигранный поцелуй Мизулиной с Ярославом Дроновым (SHAMAN) на глазах у школьников. Певец обвинил главу Лиги безопасного интернета в оскорблении людей, а также пообещал доработать номер, чтобы лишить оппонентов повода для критики.

«Можно еще много чего сказать про этого „безгрешного ангела“, которая возомнила себя правосудием и сама решила, что у нее есть право оскорблять и унижать людей, но и так <…> [много] чести», — подчеркнул Егор Крид.

В стороне не осталась и певица Лариса Долина, которая назвала номер Крида и Филиппа Киркорова в Лужниках, потрясающим. Однако речь шла о другом отрывке с концерта.

«Я посмотрела недавно отрывок из концерта Егора Крида, который был в Лужниках. Кстати, потрясающий совершенно номер, вообще фантастический. С тобой [Филиппу Киркорову], кстати», — заявила Долина.

«А Мизулиной не понравилось», — отметил Киркоров.

На это певица ответила, что высказывает свое субъективное мнение.

Интернет-спор между Мизулиной и Кридом продолжался целую неделю. И накануне певец обвинил Екатерину в публикации фейков.

В ответ на пост о его участии в «вечеринке ярых русофобов в США» Крид заявил, что фотография была сделана два года назад в Дубае, и на ней запечатлен он с друзьями на дне рождения знакомого. Мизулина указала, что на фото есть иностранный агент, включенный в список Минюста в 2025 году. Крид назвал все обвинения фейком и посоветовал Мизулиной «осваивать фотошоп и свою фантазию».

Кстати, на снимке был запечатлен стример Алексей Губанов (признан в РФ иностранным агентом в 2025 году), известный как JesusAVGN и Хесус. Минюст включил его в список иностранных агентов в апреле 2025 года

Легендарную звезду подтанцовки Булановой уволили

Танцора Татьяны Булановой Дмитрия Берегулю уволили, а фанаты потеряли главную звезду. Россияне заметили, что он не вышел на сцену во время концерта на «Новой волне».

После этого выяснилось, что Берегуля не поедет в тур по Дальнему Востоку и Сибири, который пройдет этой осенью. По информации Telegram-канала Mash, с Татьяной будут только два танцора — Максим и Алена.

Концертный директор пока не дает комментариев по Берегуле, но уверяет, никого никто не увольнял. Однако Берегуля заявил Mash, что ушел не сам.

«Так получилось. Там сложная ситуация. Пусть лучше Таня прокомментирует», — поделился танцор.

Источник: Городские медиа