Сделайте это 7 февраля, и ваши карманы не останутся пустыми (наверное): приметы на Григорьев день

Кто знает, может, если вы всё сделаете правильно, какой-нибудь незнакомец положит вам в карман кое-что полезное Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











7 февраля в календаре отмечен Григорьев день. Это церковный и народный праздник, в который верующие свято придерживаются правила «молчание — золото» и стараются следить даже за своими мыслями. А еще 7 февраля раньше носили в кармане кусочек сахара. Почему и зачем — рассказываем в нашем материале.

Как появился Григорьев день

В праздник, известный в народе как Григорьев день, верующие чествуют память Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Он родился в 329 году на территории современной Турции в христианской семье. Его отец — епископ Назианзский Григорий, а мать — святая Нонна, которая посвятила ребенка Богу еще до его рождения.

Григорий Богослов получил хорошее образование, был священником и проповедовал христианство, иногда — с риском для жизни. Он вошел в историю как церковный деятель, мыслитель, прозаик и духовный поэт, который внес большой вклад в становление христианской веры. Григорий Богослов мог стать патриархом в Константинополе, но из-за интриг был вынужден отказаться от чина. Скончался он в 389 году, оставив после себя богатое литературное наследие.

Верующим, которые молятся Григорию Богослову, он помогает в работе. Его просят о помощи в продвижении по карьерной лестнице, решении рабочих проблем и конфликтов с начальством. Также Григорию Богослову молятся, когда предстоит важный разговор с руководством, чтобы всё прошло удачно.

Чего нельзя делать в Григорьев день

7 февраля верующие стараются следить и за словами, и за мыслями, ведь основные запреты в Григорьев день связаны именно с ними:

Нельзя делиться своими планами ни с кем. Если о них рассказать 7 февраля даже самым близким, скорее всего, их не только не удастся воплотить в жизнь, но и всё случится ровно наоборот. Нельзя хвалить других. Даже если лестные слова сказаны от всей души, считается, что так можно сглазить человека. Поэтому если вдруг 7 февраля слышите хвалебные оды в свой адрес, сверните в кармане кукиш. Нельзя ни говорить плохого о человеке, ни думать. В Григорьев день слова и мысли обретают особенную силу, и так можно накликать на себя беду, получив ровно то, чего желали другому.

Есть и другие интересные запреты, связанные с Григорьевым днем:

Нельзя прощаться на пороге или лестнице. Эти места в доме считаются небезопасными, поэтому и дорога для уходящего может оказаться неудачной. Нельзя возвращаться домой с пустыми руками. Считается, что иначе и дома, и в кармане пусто будет. Нельзя стричь ногти и волосы. Верят, что иначе можно укоротить жизнь, отрезать удачу и счастье.

Также в Григорьев день не плюют на дорогу. Всё потому, что тогда любой путь может привести совсем не туда и стать источником многих проблем.

Что можно делать на Григорьев день

На Григорьев день стараются совершить как можно больше добрых дел. Но обязательно тайно. Считается, что всё сделанное добро вернется, но если о нем проболтаться ради похвалы — жди беды.

Чтобы в семье не было ссор, а супружеская жизнь ладилась, 7 февраля мужья дарили своим женам цветы. А одинокие молились, так как считается, что тогда вторая половинка скоро найдется.

Можно и нужно заниматься в Григорьев день разными важными делами — начиная от решения профессиональных задач и заканчивая бытовыми хлопотами.

7 февраля — хороший день для заключения сделок и получения займов. Считается, что дело будет спориться, а деньги выйдет вернуть быстро и легко.

Также раньше в Григорьев день проводили и ритуал на деньги. Для этого заговаривали кусочек сахара на финансовую удачу и носили его весь день в кармане.

Приметы на Григорьев день

Верили, что какая погода до обеда — такой будет зима до Крещения, а с полудня — после него. Но это не единственная погодная примета. Также про 7 февраля в народе говорят: «Аксинья Григория торопит, чтобы солнышко на крыши посадил и весну не упустил». И вот еще такие приметы есть на Григорьев день:

северный ветер — к морозам, южный — к оттепели;

выпало много снега — оттепель не за горами, а следующая зима будет поздней;

синица щебечет — к холодам;

кот свернулся калачиком и нос прячет — тепла в ближайшие дни не будет;

длинные сосульки — к скорому потеплению;

звенит капель — к морозам;

воробьи чирикают — к оттепели.