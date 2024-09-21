Ответьте на 10 простых вопросов и узнайте свой внутренний возраст: психологический тест

Самый простой способ определить свой психологический возраст — это ответить на простой вопрос: «Как вы думаете, сколько бы вам было лет, если бы вы не знали, сколько вам лет?» Но люди не всегда могут объективно оценить свой психологический возраст и часто любят молодиться. Поэтому психологи стали придумывать специальные тесты, чтобы люди могли понять, совпадает ли их реальный возраст с психологическим. Как думаете, вам всё еще 18, или пора бы уже на заслуженный отдых?
Вы еще заводите будильник?
Какой будильник? Мне некуда торопиться!
Я прекрасно встаю и без будильника
Спасибо, что напомнили, надо завести
У меня бессонница
Вечер пятницы. Друзья зовут вас немного покутить. Ваши действия?
Хо-хо, в любой момент!
Это я всех и зову!
Вообще-то у меня уже были другие планы, надо заранее договариваться
Смотря что за заведение
Сколько времени вам нужно, чтобы собраться в путешествие?
Да у меня уже всё собрано, поехали
Все мои путешествия заканчиваются в огороде
Погнали! Зубную щетку куплю по пути
Так. Ну надо хотя бы путевки посмотреть
Вы часто завидуете другим людям?
Каким таким другим людям?
Нет, вообще никому
Иногда бывает
Это всего лишь повод для роста
У вас наверняка тоже есть как минимум одна черта, которой завидуют другие. Что это за черта?
Целеустремленность
Терпение
Умение выкручиваться из любой ситуации
Наверное, моему остроумию
Насколько верно для вас утверждение «Моя интуиция никогда не подводит»?
Вообще не верно, всегда подводит
Нууу… Я бы не стал(а) ей слишком доверять
Всё делаю интуитивно и не жужжу
Давно не опираюсь на интуицию
Будущее кажется вам благоприятным и позитивным?
Да куда уж там
Конечно! Впереди только лучшее
Каждый сам делает свое будущее
Очень хочется в это верить, но не всё зависит только от меня
Какое из следующих выражений вам наиболее свойственно?
Обожаю, когда…
Я же тебе говорю…
Я понимаю, что…
Ну, ясно, что…
Как вы относитесь к людям, чьи взгляды не совпадают с вашими?
Смотрю на них с осторожностью
Нормально, каждый имеет право на собственное мнение
В смысле не совпадают?
Я бы им сильно не доверял(а)
Насколько верно для вас утверждение «Мне доставляет удовольствие решение различных задач и проблем»?
А кто еще их решит, если не я?
Ну, если мне их доверяют, постараюсь сделать всё в лучшем виде
Только обратитесь — сделаю всё в лучшем виде
Ой, вообще не про меня